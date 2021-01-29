طريقة معرفة رقم التليفون الأرضي بالاسم والعنوان 2021

أتاحت شركات الاتصالات إمكانية الوصول إلى أرقام الهواتف الأرضية عبر استخدام اسم صاحب الخط وعنوانه، حيث يعد التليفون الأرضي من الأشياء الضرورية التي يحتاجها الكثير من الأشخاص للتواصل مع الأهل والمعارف ولسداد فواتير الإنترنت، ومع انتشار الهواتف المحمولة أصبح يستخدم بشكل قليل في الوقت الحالي، ونظرًا لقلة استخدامه قد ينسى البعض الأرقام الخاصة به.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خطوات معرفة رقم التليفون الأرضي بالاسم والعنوان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات معرفة رقم التليفون الأرضي بالاسم والعنوان

يمكن معرفة رقم التليفون الأرضي من خلال الدليل المصري، حيث خصصت الشركة رقم محدد وهو «140» يمكن الاتصال به في أي وقت للوصول للرقم المطلوب، وسوف يقوم أحد ممثلي الشركة بالرد على استفساراتك، يتطلب ذلك الأمر معرفة الاسم الثلاثي للشخص الذي تبحث عن رقمه، والعنوان الخاص به وبمجرد إعطائه لخدمة العملاء سوف تحصل على الرقم في الحال.

خدمات أخرى يقدمها الدليل المصري

يقدم الدليل المصري عدد من الخدمات، ومن أهمها:

- يساهم في معرفة الأرقام الخاصة بالهواتف الأرضية عن طريق البحث بالاسم فقط، وبالتالي يوفر من الوقت والجهد.

- يوفر خدمة الاستعلام عن الأرقام الخاصة بالخدمات الحكومية، بالإضافة إلى معرفة أرقام بعض المستشفيات العامة والخاصة.

- يمكن الوصول إلى العلامات التجارية المشهورة، من خلال استخدام الدليل.

جدير بالذكر أن شركة المصرية للاتصالات أتاحت خدمة تمكن جميع عملائها من معرفة الفاتورة الشهرية للهاتف الأرضي عن طريق استخدام الاسم فقط، عبر اتباع الخطوات التالية:

- في البداية يجب الدخول إلي الموقع الرسمي للشركة عن طريق رابط: billing.te.eg/ar-eg

- إدخال الكود الخاص بالمحافظة التابع لها، ثم قم كتابة رقم الهاتف الأرضي.

- الضغط على كلمة «عرض الفواتير»، سوف يظهر على الشاشة جميع الفواتير المطلوب سدادها.