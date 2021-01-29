أول تعليق من والد طفلة «التحرش» على يد معلمها: مصدوم ومش متخيل

حصل «الوطن» على أول تعليق من والد الطفلة «ن.ب» الطالبة في الصف الثاني الإبتدائي، الذي أقدم مدرس على هتك عرضها، في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، حيث كشف الوالد، كواليس الاعتداء على الطفلة.

وأكد والد الطفلة، أن ابنته عادت من الدرس يوم الواقعة مرهقة ومريضة، موضحا «دخلت للنوم بسبب تعبها، ثم شعرنا بتعبها فقررنا نقلها إلى المستشفي لتلقي العلاج وتم حجزها في العناية المركزة حتى الآن».

«مش عارف هو شربها حاجة ولا إيه»

وأضاف والد الطفلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ابنته مرت بصدمة كبيرة وهو ما وضح عليها قائلا، «البنت وصلت البيت نامت وبعدها قعدت وقت طويل تلف في صالة المنزل بشكل دائري، ومش عارف بقى هو المدرس شربها حاجة ولا إيه، بجد أنا مصدوم من اللي عمله مع طفلة متعرفش أي حاجة في الدنيا وإزاي دماغه وصله لحاجة زي كدا».

الطفلة ظهرت عليها علامات اعتداء على جسمها

وأوضح، أن الطفلة ظهر على جسمها علامات في الجزء السفلي في منطقة «الفخذين» عبارة عن مناطق حمراء وزرقاء، وحالتها الصحية متدهورة، موضحا أن الطفلة كانت تمكث عند المدرس لوقت طويل في الدروس، مطالبا جهات التحقيق بمساعدته في الحصول علي حق الطفلة القانوني.

حبس المدرس على ذمة التحقيقات

الجدير بالذكر أن نيابة تلا بمحافظة المنوفية، أمرت بحبس المدرس المتهم بهتك عرض طفلة 8 سنوات، أثناء حصولها علي درس لغة عربية لديه، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة مباحث تلا بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بتقديم أسرة طفلة تدعي «ن.ح» 8 سنوات، بلاغ ضد مدرس الطفلة ويدعي «ي.ع» 40 سنة، يتهمونه بالتحرش بها، وتمكنت مباحث تلا من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.