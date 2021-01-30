محام الطبيب المتهم بالتحرش: الاتهامات الموجهة لموكلي أقوال مرسلة

قال كمال يونس المحام بالنقض ومحام طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، إن الاتهامات الموجهة لموكله عبارة عن أقوال مرسلة، مفندًا ما قاله الفنان عباس أبو الحسن بشأن تحرش موكله به في الأسانسير: «الأسانسير مقفول وهو بيلعب كمال أجسام، مش قادر يكتفه؟!».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «لديّ صورة رسمية من حكم صادر ضد عباس أبو الحسن بغرامة قدرها 5 آلاف جنيه نظير أنه ادعى كذبًا على الطبيب»، ليرد عليه الإعلامي عمرو أديب بقوله: «وبقية الناس؟! بيتبلوا عليه؟! وتميم يونس؟! والحالات الأخرى؟!».

وتابع: «بيقولوا بيخدر، مع إن العيادة فيها 15 و20 شخصا، إزاي يخدر الناس فيها؟! هو من أكبر أطباء الأسنان، والحكم عنوان الحقيقة».

وسأله عمرو أديب، عن سر تقدم عدد كبير من الأشخاص ببلاغات تحرش ضده: «ليه نقوم ونحط نفسنا في وضع إن شكلي حد اتحرش بيّ، هل دي حاجة تزدهم فخرًا؟!».

ورد عليه محامي الطبيب المتهم بالتحرش: «في أنواع ممكن تكون وسيلة للابتزاز، أنا بقالي 41 سنة محامي و8 سنوات ضابط شرطة، يعني داخل على نصف قرن وشفت حالات مماثلة للحالة دي وحُكم فيها بالبراءة، وفي مصر قضاء شامخ حصن الحقيقة، وهذا الطبيب مآلة للبراءة، لكن أتمنى تعمل لي حلقة كاملة زي الفنان اللي طلع».

من جانبه رد عمرو أديب مقدم البرنامج على المحام قائلا: «هو مش من بقية العيلة، يطلع براءة أنا معنديش مشكلة والقاضي هو اللي يقول، أنت دلوقتي قررت إنه هيطلع براءة»، ليرد عليه المحام قائلًا: «متحورليش في الكلام».