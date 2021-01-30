بدء إعلان جداول امتحانات الجامعات نهاية الأسبوع الجاري

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، بدءا من بعد غد الإثنين، في الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، المقرر انطلاقها، بعد انتهاء إجازة منتصف العامل الدراسي الجاري، 20 فباير، وذلك وفقا لمنظومة التعليم الهجين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنه سيتم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بدءا من يوم الثلاثاء المقبل لمختلف الكليات، لافتا إلى أن الامتحانات ستعقد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، لافتا إلى أنها ستنتهي أواخر شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أنه تم التشديد على جميع الكليات بضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي في أماكن الجلوس بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبي الحرم الجامعي، وكذلك إجراء عملية التطهير والتعقيم الدروي للمنشآت فضلا عن بدء استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بدءا من يوم 18 فبراير.

الجامعات: الامتحانات وفقا لمنظومة التعليم الهجين

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إنه سيتم الإعلان عن جداول الامتحانات في الأسبوع الأول من الشهر المقبل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أنه من المقرر أن تكون الامتحانات حضوريا في ظل تطبيق منظومة التعليم الهجين المقرة من التعليم العالي.

وأضاف صالح، أنه سيتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مع التشديد على الالتزام بالكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي بين الطلاب بالإضافة إلى إجراء عملية التعقيم والتطهير الدوري لقاعات ومدرجات الامتحانات، وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعي في أماكن الجلوس بين الطلاب.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن الأعلى للجامعات سيناقش في اجتماعه المقبل الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني المقرر له أن يبدأ بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي.