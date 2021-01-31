اليوم.. انطلاق أول قافلة دعوية مصرية للسودان بمشاركة 5 واعظات و6 أئمة

تتوجه قافلة وزارة الأوقاف الدعوية إلى دولة السودان، اليوم، حيث تشمل القافلة 6 قيادات دعوية شبابية، و5 من كبار الواعظات، وتستمر القافلة لمدة 12 يوما، تبدأ اليوم الأحد حتى الخميس 11/ 2/ 2021م، حيث أكدت وزارة الأوقاف أن القافلة تأتي في إطار التعاون الدعوي الذي تشهده مصر والسودان خلال الفترة الماضية، وتعد تلك القافلة هي الأولي من نوعها في تاريخ الأوقاف.

وبحسب الوزارة، فإن القافلة المصرية ستركز على الجوانب الإيمانية، والأخلاقية، والقيم الإنسانية، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية، وأهمية الولاء والانتماء لها، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وعقد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف منذ يومين إجتماعا مع عناصر القافلة الدعوية طالبهم فيها ضرورة التعاون الدعوي الكبير وتشريف صورة مصر بالشكل الأمثل، كذلك التركيز علي مشروعية الدولة الوطنية والولاء والإنتماء لها، والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية.

توجيهات الأوقاف للقافلة

أكد وزير الأوقاف على العلاقات التاريخية العميقة ووشائج المودة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين في مصر والسودان، مضيفًا أن هذه القافلة، إنما هي نتاج التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف في البلدين، وتأتي امتدادًا لزيارة الوفد السوداني برئاسة الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف إلى مصر مؤخرًا، وعدد من الأئمة السودانيين.

6 قيادات شبابية و5 واعظات

وتشمل قائمة القافلة الدعوية كلا من

1. د. أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف

2. الشيخ نور الدين عبد الوارث قناوي مدير عام المراكز الثقافية

3. د. عيد علي خليفة حسن مدير الدعوة بأوقاف القاهرة

4. د. عمرو الكمّار المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية

5. د. على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة

6. الشيخ محمد رجب إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ

7. الواعظة وفاء عبدالسلام إبراهي

8. الواعظة دينا محمد حسن جدامي

9. الواعظة عبير أنور محمد خيري

10.الواعظة مرفت عزت محمد عثمان

11. الواعظة جيهان يس يوسف محمد عبدالحافظ