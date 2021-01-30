«المصرف المتحد» يطرح باقة مالية للشباب ويضع خطة لزيادة قاعدة الشمول المالي

أعلن أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، عن طرح باقة من الحلول المالية المبتكرة تستهدف الشباب، بالإضافة إلى خطة المصرف المتحد لزيادة قاعدة الشمول المالى بجميع المحافظات، تماشياً مع قرار البنك المركزى الأخير بضم الفئات العمرية من 16 -21 سنة وإمكانية فتح حسابات من خلال البطاقة الشخصية فقط

وأضاف «القاضى» أن الخطة تشمل حملات إعلامية وتسويقية للشباب فى جميع محافظات الجمهورية، من خلال 65 فرعاً للمصرف المتحد، وبتركيز أكثر على محافظات المثلث الذهبى ومحور التنمية، إلى جانب الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة ومؤسسات التعليم الفنى. وأشار إلى أن المصرف المتحد يعكف حالياً على ابتكار حزمة من الحلول المالية التى تستهدف فئة الشباب من 16-21 سنة تناسب طموحاتهم وتطلعاتهم، حيث يستطيع الشباب من خلالها فتح حسابات بأسمائهم والتعامل الرقمى على مدار الساعة، من خلال امتلاكهم كافة الآليات اللازمة للتعاملات المالية من بطاقات وخدمات «بنكك على الخط» الرقمية التى تتضمن الإنترنت البنكى والموبايل البنكى والمحفظة الرقمية، فضلاً عن سلسلة من المميزات التى تؤهل الشباب لريادة الأعمال فى المستقبل. وأشار «القاضى» إلى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الذى أوضح أن 45% من سكان مصر أقل من 25 سنة و1.3% أعلى من 75 سنة، وهو ما أعطى دفعة قوية إلى القيادة السياسية والبنك المركزى المصرى لاستهداف هذه الفئات بقوة وغرس الثقافة المالية ضمن سلوكياتها وعاداتها المالية، كخطوة كبيرة فى التحول لمجتمع غير نقدى. وأضاف أن البنية التحتية للبنوك المصرية مؤهلة بشكل كبير وآمن لمراقبة عملية تلقى تحويلات الأموال وتتبع عمليات الشراء عبر الإنترنت.