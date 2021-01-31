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 حظك اليوم الأحد 31-1-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأحد 31 يناير 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

يقع مولود برج الحمل في الحب بشكل سريع، لكن يصعب عليه الوقوع في علاقة حب طويلة الأمد، ونستعرض حظك اليوم للبرج على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم أن تعتني بصحتك وأن تنظم جهودك وتتجنب العصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تكون مستعدا للتعامل مع المشاكل والخلافات بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

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