تسليم الدفعة الثالثة من مشروع «سكن مصر» بأكتوبر الجديدة الإثنين المقبل

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه سيتم البدء في تسليم الدفعة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط «سكن مصر» بالمدينة، من الاثنين المقبل حتى 1 مارس، لافتا إلى أن الوحدات كاملة التشطيب والمرافق، ومتوسط مساحتها حوالي 115 متر مسطح، وتتميز بموقع رائع للغاية، حيث تقع جنوب طريق الواحات، في بداية المدينة.

وأضاف المهندس عادل النجار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المواجهة»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن عدد العمارات السكنية 177 عمارة، بواقع 4236 وحدة، و12 وحدة إدارية، و36 وحدات تجارية بخلاف الخدمات المتواجدة في المكان، وجرى تسليم 720 وحدة سكنية منذ أغسطس الماضي، وبعدها بـ3 أشهر جرى تسليم 1056 وحدة سكنية.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إلى أنه بعد تسليم الدفعة الثالثة البالغ عددها 408 وحدة سكنية، سيكون بذلك جرى الانتهاء من نصف الوحدات المخصصة لـ«سكن مصر» في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والمزمع تسليمها بالكامل في نهاية 3 يونيو المقبل.

ووصف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المشروع بـ«التحفة المعمارية»، حيث يعد كامل المرافق والتشطيبات والخدمات، وجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة وفر الإمكانيات المادية لإنشاء هذه الوحدات، وهناك شركات كبرى قائمة لتنفيذ هذه الوحدات وتوصيل المرافق ونهوها بالكامل، لتسليم الوحدة السكنية لأصحابها كاملة المرافق من مياه وصرف صحي وطرق وكهرباء وإنارة وغاز طبيعي وتليفونات، إضافة إلى الطرق الأسفلتية و«اللاند سكيب» والزراعات.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة أنه جرى بيع الأراضي الواقعة امام المشروع بمساحة 37 فدان، لتكون مناطق استثمارية، كما أن المنطقة متاخمة للمناطق الحيوية وهي منطقة الـ 800 فدان والإسكان الاجتماعي البالغ عدد وحداته 10 آلاف وحدة سكنية ويحتوي على خدمات كبرى من مدارس وكنيسة ومسجد.