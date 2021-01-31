يقدّم مركز معلومات النيابة العامة بإدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، خدمات نيابات المرور من خلال الموقع الرسمي الخاص به، إذ يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور المسجلة على رخص التسيير بأنواعها ورخص القيادة، إضافة إلى الاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة إلكترونيًا.

ويأتي ذلك في إطار خطة ميكنة مؤسسات الدولة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها جميع دول العالم، إذ حرصت الحكومة المصرية على توجيه اهتمامها في الأشهر القليلة الماضية لتعزيز خدماتها الإلكترونية، تزامنًا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويقدم الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، لتسهيل إجرائها إلكترونيًا دون الذهاب إلى الهيئات والمؤسسات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 في مصر بالرقم القومي، وفقًا لما حددته إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون التابعة للنيابة العامة، وذلك على النحو التالي:

رابط وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

ـ تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنـــــا.

ـ الضغط على أيقونة خدمات المرور.

ـ تحديد خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية.

ـ اختيار الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

ـ إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة، من خلال كتابة الرقم القومي، نوع الرخصة، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

ـ يظهر على الشاشة رقم الرخصة، وإجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة.

ـ تحديد طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.

ـ يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية، حال الموافقة عليها، اضغط موافق.

ـ استكمال تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة.

ـ تحديد طريقة السداد سواء كانت إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدا عند الاستلام.