طبيب مصري حصل على لقاح أسترازينيكا ببريطانيا: الإصابات بدأت تقل

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إنه حصل على أول جرعة من لقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بأي آثار جانبية إلا بتكسير بسيط في العضلات، ولم يضطر إلى الحصول على أي مسكنات، لكن بعض من يعرفهم أصيبوا بارتفاع بسيط للغاية في درجات الحرارة وهو أمر مماثل لما يحدث لبعض الأشخاص الذين يحصلون على لقاح الإنفلونزا.

وأضاف «سليمان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «يجب أن نثق في العلم، وفي أقل من سنة ظهر أكثر من لقاح وليس أمامنا شيء آخر، ولا يوجد أي دليل على أن لقاحات كورونا تسبب مشكلات صحية خطيرة».

وتابع: «منصدقش أي حاجة بتتقال، والسبب الرئيسي لخوف الناس من لقاحات كورونا هو أنها جرى إنتاجها في وقت قياسي، بالرغم من أن إنتاج أي لقاح يستغرق فترة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 5 سنوات».

وأردف، أن اللقاحات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا جرى إنتاجها بناءً على أبحاث عمرها سنوات للتوصل إلى إنتاج لقاحات أخرى، وكان ذلك من الأسباب التي جعلت العلماء قادرين على التوصل لأكثر من لقاح لفيروس كورونا.

وأشار، إلى أنه جرى استخدام لقاحات كورونا حسب الأبحاث والأرقام والبيانات المنشورة في مجلات علمية كبرى وموافقة هيئات دولية، وبالتالي فإن اللقاحات المعروفة عالميًا فعالة وآمنة: «مقدمناش حل تاني، أما في بريطانيا فما زلنا في مرحلة الإغلاق التام، لكن أعداد الإصابات قلت في الفترة السابقة».