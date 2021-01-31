بريد الوطن.. ثمار جيدة فى شجرتنا الوطنية

فى البنية الأساسية كم من الإنشاءات والطرق والكبارى والأنفاق والاكتشافات للغاز وبناء المدن والمساكن الجديدة واستصلاح أراضٍ زراعية والتحول الرقمى، وفى الاجتماعيات مراعاة الظروف التى أصابت العمالة غير المنتظمة وتكافل وكرامة للأسر الفقيرة والمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة والشهداء وغيرهم، والزيادة النسبية فى الأجور، فى الصحة مبادرة من أهم المبادرات وهى «100 مليون صحة» للجميع، وللمدارس نصيب أكبر ومنظومة التعليم أجمل وأفضل الثمار، وكذلك الإجراءات الاحترازية بكل اهتمام وجدية للوقاية من جائحة فيروس كورونا «المستمر» الذى أصاب ويصيب بعض الناس وأدى إلى وجود شهداء من أطبائنا وأطقم التمريض والعمالة وبعض الناس. ومن الثمار الجيدة رحلات الرئيس السيسى للعديد من دول العالم متبنياً رسالته «رفع اسم مصر عالياً فى شتى المجالات»، النمو الاقتصادى بجلب المشروعات العملاقة الصناعية والزراعية والتعليم والصحة والتسليح والتدريبات والنقل والمواصلات. كما يعمل على سرعة الحل الإنسانى الدبلوماسى لمشكلة سد النهضة ومشاكل دول الجوار لخلق روح المحبة والتعاون والشراكة ليجنبنا مخاطر الحاضر والحروب فى القادم، يجاهد لتكون بلادنا مصر فى مأمن بحفاظه على سلامة أمننا القومى داخلياً وخارجياً وتكون فى المقدمة مع الدول العظمى كما كانت بفضل الله الذى منحنا الجيش والشرطة البواسل، فهم أولاد مصر، رسالتهم الدفاع عن الوطن بكل مقدراته والحفاظ على سلامة شعبه وأراضيه. يا رب جنبنا مخاطر الوباء وحل مشاكلنا وسد بالسلام والمسرة والخير علينا وعلى العالم أجمعين.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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