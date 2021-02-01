حظك اليوم الاثنين 1-2-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يتوافق مولود برج الحمل بشكل كبير مع مولود الجوزاء، حيث يتفق مواليدهما معا في أغلب أمور الحياة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تجنب القرارات المطلقة، وانتبه لحقوقك.. فالتسرّع ليس في صالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهة برجك يولد بداخلك خوفا شديدا على نفسك مما يبعدك عمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل جوليا بطرس، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.