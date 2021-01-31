كشفته عملية «غسيل أموال».. تاجر مخدرات بالمنوفية يتربح 8 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، من ضبط «ع. ت» مسجل شقي مخدرات، بمركز أشمون، بعد رصد قيامه بشراء ممتلكات عبارة عن مجموعة من العقارات والسيارات الخاصة وكتابتها بأسماء زوجته ونجله في عمليات «غسيل أموال» من عمليات الإتجار في المواد المخدرة.

المتهم تربح 8 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

وأجرت مباحث المخدرات، تحت إشراف العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، تحريات عن المتهم، حيث كشفت عن قيام المتهم «ع.ت» لا يعمل، بعمليات غسيل أموال بقيمة 8 ملايين جنيه، واستغلال تلك الأموال في شراء عقارات وسيارات.

وعلي الفور تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وتحريز المستندات اللازمة والحصول على إذن النيابة العامة للقبض على المتهم.

المتهم سجل العقارات والسيارات باسم زوجته وابنه

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بضبط مسجل خطر مخدرات يدعي «ع.ت» مقيم بقرية رملة الأنجب التابعه لمركز شرطة أشمون، لقيامه بعمليات غسيل أموال من حصيلة بيع مواد مخدرة بقيمة 8 ملايين جنيه من خلال شراء عقارات وسيارات وتسجيلها بإسم زوجته «ا.ع» وابنه «ت.ع» ومقيمان بدائرة المركز، وتم ضبطهما.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

علي صعيد متصل، أمرت نيابة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بإخلاء سبيل سيدة تدعي «ه.ا» بعد انتحالها صفة ضابط، حيث تم ضبطها في منطقة البنوك بمدينة السادات، وقامت قوة من مركز شرطة السادات بإلقاء القبض عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأكدت مصادر أمنية خاصة لـ«الوطن»، أن النيابة أمرت بحجز السيدة على ذمة التحريات أولا، ثم أخلت سبيلها، مؤكدا أنها لم ترتدي الزي الشرطي مثلما تداولت بعض المواقع الإخبارية وإنما رددت في حديثها مع المواطنين أنها ضابط شرطة، مؤكدا أن ما قامت به اقرب إلى «الشو وحب الظهور».