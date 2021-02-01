حركة المرور في شوارع 5 محافظات: كثافة بدائري الجيزة وسيولة بالإسكندرية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، حركة المرور في 5 محافظات على مستوى الجمهورية، هي الجيزة والقليوبية ودمياط والإسكندرية وأسيوط، مستعينين بـ«GOOGLE MAPS».

الجيزة

أظهرت الخريطة وجود سيولة مرورية على محور 26 يوليو، ولا يوجد أماكن للازدحام المروري على طول الطريق، وحتى الوصول لأعلى كوبري أكتوبر ومنطقة عبدالمنعم رياض.

كما أظهرت الخريطة ضرورة تجنب الطريق الدائري للقادمين من أكتوبر إلى وسط البلد، نظرا لإغلاق جزء منه بسبب حريق عقار.

القليوبية

وأوضحت الخريطة أنّ الطرق التي تربط بنها بمحافظات وجه بحري مثل الدقهلية والشرقية والغربية، تشهد سيولة مرورية.

دمياط

وتشهد شوارع المحافظة كما أظهرتها الخريطة، خاصة طريق (دمياط - كفرالبطيخ)، الذي يشهد حاليا سيولة مرورية، مرورا برأس البر وطريق الهاويس، كما يشهد الكورنيش سيولة مرورية، ويبدأ من عزبة الخياطة مرورا بمبنى المحافظة ومحكمة دمياط القديمة.

الإسكندرية

تشهد المنطقة المحيطة بكوبري ستانلي سيولة مرورية، كما يشهد الكورنيش بشكل عام سيولة مرورية، مرورا بمكتبة الإسكندرية، وصولا لقلعة قايتباي.

أسيوط

أظهرت الخريطة وجود سيولة نسبية في شوارع أسيوط الرئيسية، إضافة لكورنيش الثورة وكورنيش أسيوط الشرقي، اللذين يشهدان سيولة مرورية أيضا.