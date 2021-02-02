مسلسل جمال الحريم حلقة 37.. نور كشفت إزاي بيستخرجوا الآثار بالسحر

تصاعدت الأحداث في مسلسل «جمال الحريم» الذي يعرض على شاشة قناة «دي أم سي»، عندما بدأت الخيوط في الانكشاف، ومعرفة الحقائق، حول دور كل شخصية في المسلسل.

تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية في المجال الفني على مدار الساعة، موعد الحلقة الجديدة من مسلسل «جمال الحريم»، وملخص أحداث الحلقة 37 التي احتلت أعلى ترتيب التريند عبر موقع البحث العالمي «جوجل»، فضلا عن ملخص الأحداث الماضية..

ملخص أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 37

بدأت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل جمال الحريم حلقة 37 بقيام ماجد بإحضار أحد الشيوخ لمحاولة علاج ابنه بعد أن قامت والدته حنان باستخدامه في أعمال الممارسة والسحر، ويستقبل بعد والدها وشقيقتها اللذان يشعران بالخجل مما تفعله.

وتعود تلا إلي الفرقة للتدريب معهم على الحفلة المقبلة، في محاولة لإعادة مسار حياتها بشكل طبيعي.

وتعترف هند لمهدي بأن والدتها تلح عليها بالزواج، لأنه سترة، فيعترف بحبه لها، ويطلب الزواج منها، وعندما تخبر والدتها بالأمر ترفض لأنه أعمي، وتخشي على مستقبل ابنتها.

وتقوم نور وسليم بتصوير فيديو خاص لمنزل قديم تم التنقيب فيه عن الآثار باستخدام السحر، فتقوم بعمل تحقيق صحفي وتقرر نشره، حتى يعلم الجميع ما يحدث.

وفي زمن آخر يواجه سليم تحدي جديد من اتباع إبليس في محاولة لإغوائه والعودة إلي أعمال السحر والشعوذة، لتنتهي لحظات المسلسل بدعوة من أحد الشياطين لسليم بمقابلة زعيمهم، لتنتهي الحلقة.

مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم

يذاع مسلسل جمال الحريم على قناة DMC من الأحد إلى الخميس

وتعرض الحلقة الجديدة في الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة الأولى في الثالثة صباحا، والإعادة الثانية، في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

ويذاع المسلسل أيضا على قناة «دي أم سي دراما»، في تمام الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا.

ويذاع على قناة MBC4 في تمام الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، الفنانة نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.