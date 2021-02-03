مسلسل جمال الحريم حلقة 38.. سليم خلع خاتم المنصور وتغلب على الشيطان

في إطار من دراما الرعب والتشويق تعرض قناة DMC مسلسل «جمال الحريم» الذي استطاع أن يحتل أعلى تريندات موقع البحث العالمي «جوجل» بسبب قصته المختلفة عن عالم السحر والشعوذة.

تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية في المجال الفني على مدار الساعة، موعد الحلقة الجديدة من مسلسل «جمال الحريم»، وملخص أحداث الحلقة 38 التي احتلت أعلى ترتيب التريند عبر موقع البحث العالمي «جوجل»، فضلا عن ملخص الأحداث الماضية..

ملخص أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 38

بدأت أحداث الحلقة 38 من مسلسل جمال الحريم، عندما قام سليم بإجراء حوار مع إبليس الذي طلب منه العودة إلي عالمه، حتى يستطيع مساعدته ومنحه القوة، لكنه رفض، أعلن إيمانه بالله وتوبته لله، وتمكن من التخلص من سيطرة الشياطين، من خلال خلع خاتم المنصور وعودة عينيه لطبيعتها.

يقوم المنصور بنشر شائعة في القرية أن الحسن يأوي في بيته ساحر ، فيبدأ الجميع بالانقلاب عليه، لكنه الحسن يستطيع اقناع الأهالي بأن الأمر

تذهب ياسمين خادمة نور إلى سارة، وأخبرتها أن نور تعمل على تحقيق صحافي عن الآثار المهربة، وأخبرتها أن بطل القصة هو المصيري، تنفعل سارة وتذهب إلى والدها وإياد وتخبرهم بما تفعله نور، يطمئنها والدها ويخبرها أنه سيلتقي بنور قريبًا.

يحاول إياد إيذاء نور مجددًا، لكنه يفشل، ويشعر بالإحباط لأنه لم يعد قادر على السيطرة عليها، ويذهب للمصيري ويخبره أن نور بدأت بالفعل بنشر التحقيق لكنه يطمئنه.

تلتقي حنان شقيقتها وخالها اللذين يطلبان منها الابتعاد عن كريم وزوجها، فتخبرهما أنها لن تعطي شقيقتها حقها في الميراث، وتطردهما من منزلها، وتبدأ في عمل إعلانات عن أعمال الدجل والشعوذة.

يتصل المصيري بنور ليطلب منها الذهاب معه إلى المنزل، لكنه تواجه أنه اكتشفت حقيقته، فيتحول الحوار لتهديدها بوالدتها وابن شقيقتها ويغلق الخط.

مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم

يذاع مسلسل جمال الحريم على قناة DMC من الأحد إلى الخميس

وتعرض الحلقة الجديدة في الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة الأولى في الثالثة صباحا، والإعادة الثانية، في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

ويذاع المسلسل أيضا على قناة «دي أم سي دراما»، في تمام الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا.

ويذاع على قناة MBC4 في تمام الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، الفنانة نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.