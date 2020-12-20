«أبوظبي التجاري - مصر» يحصل على جائزة «أفضل علامة تجارية واعدة» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

حصل بنك أبوظبى التجارى - مصر (ADCB)، أحد أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية، على جائزة «أفضل علامة تجارية واعدة» من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، حيث تسلم الجائزة إيهاب السويركى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، وذلك على هامش حفل العشاء السنوى الذى انعقد يوم الجمعة الماضى فى بيروت، لتقديم جوائز التميز والإنجاز المصرفى لعام 2020، الصادرة عن الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، بحضور عدد كبير من الشخصيات المصرفية البارزة من مؤسسات إقليمية ودولية كبرى. تأتى هذه الجائزة تقديراً لجهود بنك أبوظبى التجارى - مصر، والتطورات المتلاحقة التى حققها البنك عن فترة وجيزة بالسوق المصرية، فضلاً عن استراتيجيته التوسعية فى السوق، التى تستهدف تحقيق تقدم ملموس بالصناعة المصرفية خلال الفترة المقبلة، عبر الاستفادة من خبرات المجموعة المتميزة بمجال المنتجات والخدمات المصرفية الإلكترونية، وهو ما يسهم فى تنفيذ خطط البنك المركزى المصرى الهادفة إلى تعزيز فكر الشمول المالى، ودمج كافة فئات وشرائح المجتمع فى المعاملات البنكية، وتقليل الاعتماد على تداول الكاش.

جدير بالذكر أن هذا يُعد التكريم الثانى لبنك أبوظبى التجارى - مصر خلال فترة وجيزة لا تتجاوز أربعة أشهر منذ إطلاق علامته التجارية فى السوق المصرية؛ حيث كرم اتحاد المصارف العربية البنك خلال فعاليات منتدى «الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية» فى شهر نوفمبر الماضى، وتسلم الجائزة إيهاب السويركى على هامش فعاليات المنتدى. وتعتبر مجموعة بنك أبوظبى التجارى (ADCB) واحدة من أكثر العلامات التجارية حصولاً على جوائز التميز والابتكار، حيث حصلت المجموعة خلال عام 2020 على العديد من الجوائز فى هذا الصدد، تأتى فى مقدمتها جائزة «المؤسسة المبتكرة لعام 2020 فى منطقة الشرق الأوسط» من جوائز جلوبال فاينانس العالمية، والمصممة خصيصاً لتكريم المؤسسات السباقة فى إيجاد حلول وأدوات مالية جديدة مبتكرة، بالإضافة إلى حصولها على جائزة «أفضل صفحة رئيسية فى موقع إلكترونى» ضمن الدورة الرابعة والعشرين لحفل جوائز ويبى السنوى، التى وصفتها صحيفة نيويورك تايمز بأنها أرفع تكريم فى مجال المحتوى الرقمى، وتقدمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية.