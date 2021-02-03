أبرز المعامل التي توفر أخد عينات من الأطفال وحديثي الولادة

السيطرة على الأطفال خلال أخد العينات أمر في غاية الصعوبة، ويعد ذلك أكثر ما يؤرق الآباء والأمهات داخل المعامل، ولذلك يبحثون دائما عن معامل ومستشفيات توفر إمكانية وجود شخص متخصص في أخذ عينات من الأطفال.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة أبرز المعامل التي توفر هذه الخدمة للمرضى.

معامل تتيح الحصول على عينات للأطفال

معمل بيتا لاب

يتيح بيتا للمواطنين خدمة أخذ عينات من صغارهم، إذ أن سحب الدم من الأطفال وحديثي الولادة أصعب لأن الرضع والأطفال لديهم أوردة أصغر وأرفع من أوردة البالغين ولذلك تم تصميم إبرة خاصة للسحب من الأطفال وحديثي الولادة تسمى «butterfly needle» إبرة الفراشة، تجعل عملية سحب الدم أكثر سهولة وأسهل بالتحكم؛ لأن الإبرة أرق وأرفع وبذلك فقدرتها على سحب الدم من الوريد الرفيع سهل.

معمل ضمان

ويوفر معمل ضمان من خلال مجموعة من المتخصصين في أخذ عينات للأطفال وأن ما يميز هذا المعمل أن فرعيه في الإسماعيلية والعريش تقدم خدمة سحب عينة من الأطفال الرضع.

مستشفى تبارك

باعتبار مستشفى تبارك من المستشفيات المتخصصة في الأطفال، فإنه يوفر إمكانية سحب عينات لحديثي الولادة والأطفال بشكل عام وتوجد منها الكثير من الفروع كفرع مدينة 6 أكتوبر وحي فيصل وحي مدينة نصر.

معمل البرج

ويعد معمل البرج واحدا من أهم المعامل التي تتيح هذة الخدمة من خلال جميع فروعه على مستوى الجمهورية من خلال مجموعة من المتخصصين في التعامل مع هذه الفئة العمرية الصغيرة.

مستشفى الجابري

كما يوجد داخل مستشفيات الجابري المتخصصة في الولادة والأطفال معمل تحاليل متخصص في سحب العينة من الأطفال وخاصة الرضع، مثل فرع المساحة بشارع الملك فيصل.

معمل الأمل

وفي محافظات الصعيد وتحديدا محافظة أسيوط يوفر معمل الأمل خاصية سحب العينة من الأطفال الرضع وذلك للتسهيل على الأهل أخذ عينة من الطفل.