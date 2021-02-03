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محمود مسلم

بريد الوطن.. قهوتي الصباحية

كتب:

بريد الوطن
09:51 م | الأربعاء 03 فبراير 2021
القهوة

القهوة

تلك التى تحتل مكاناً خاصاً فى قلبى

تتناثر ذراتها بين أوردتى

تلملم بقايا الروح

العالقة بين فكى العشق والحياة

قالها شكسبير:

الحب جنون

وأنا جننت بالقهوة

وفقدت ما تبقى من عقلٍ معك

لا هى تركتنى

ولا أنت حاربت بإخلاصٍ لأجلى

شعارات الحب جاءت بك إلىّ

ثم أبعدتك

وها هى أعادتك من جديد

دوامة الحياة

تسيطر على وجودنا

كلما صعدنا

سحبتنا

حتى غرقنا بقاع القاع

                                أسماء عبدالخالق

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