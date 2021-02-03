بريد الوطن.. قهوتي الصباحية

تلك التى تحتل مكاناً خاصاً فى قلبى

تتناثر ذراتها بين أوردتى

تلملم بقايا الروح

العالقة بين فكى العشق والحياة

قالها شكسبير:

الحب جنون

وأنا جننت بالقهوة

وفقدت ما تبقى من عقلٍ معك

لا هى تركتنى

ولا أنت حاربت بإخلاصٍ لأجلى

شعارات الحب جاءت بك إلىّ

ثم أبعدتك

وها هى أعادتك من جديد

دوامة الحياة

تسيطر على وجودنا

كلما صعدنا

سحبتنا

حتى غرقنا بقاع القاع

أسماء عبدالخالق

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