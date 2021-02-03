بريد الوطن.. القناعة كنز لا يفنى.. فقل الحمد لله

إن الدنيا كالبحر الكبير، لكى يعبره الإنسان بسلام عليه أن يعيش فى قارب الإيمان، ويتمسك بمجداف الأمل، ويستظل بشراع الحب، والآن نحن نعيش عالماً أصبح الإنسان فيه فقيراً فى مشاعره، وبخيلاً فى أحاسيسه وعواطفه ورحمته تجاه الآخر، إذاً ماذا نحن فاعلون لنقطع رأس الشر قبل أن يتسلل ويخرج من جحره؟

لنقتله بالحب والوئام والحوار قبل أن نقضى عليه بالنار والسلاح، فالإنسانية هى فردوس الحق والخير والجمال، فالأخلاق وكل القيم النبيلة فى الحياة هى ابتكارات إنسانية محضة اكتشفها الإنسان عبر مسيرته الحضارية. تأمل أخى القارئ أن الزهور تعطر حتى الأيدى التى تسحقها، وتذكر أن عملك الشاق هو حلم كل عاطل، ابنك المزعج هو حلم كل عقيم، بيتك الصغير هو حلم كل مشرد، مالك القليل هو حلم كل مدين، عافيتك هى حلم كل مريض، ابتسامتك هى حلم كل مهموم، ستر الله عليك هو حلم كل مفضوح، حتى استقامتك هى حلم بعض أصحاب الذنوب، فاجعل الحمد والرضا منهاج حياتك فالقناعة كنز لا يفنى، وقل الحمد لله.

سامح لطفى هابيل، محامٍ بالنقض - أبوتيج

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