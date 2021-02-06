حظك اليوم السبت 6-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العذراء أنّ عواطفه باردة أغلب الأحيان، ولا يظهر مشاعره إلّا أمام قلّة قليلة من الناس.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تكون صبورا وأن تعبر عن نفسك دون عصبية أو عنف.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. وعليك أن تحمي نفسك من الفضوليين ومن المتدخلين في شؤونك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.