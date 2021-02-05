«بنها الجامعي» يبدأ تشغيل أول جهاز أشعة مقطعية للشرايين التاجية

أعلنت مستشفي بنها الجامعي، بدء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية متعدد المقاطع الجديد 128 الخاص بالشرايين التاجية والأوعية الدموية لخدمة القليوبية والمحافظات المجاورة.

تأتي تلك الخطوة ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى القاضى، عميد طب بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذى للمستشفيات والدكتور هشام الشيخ رئيس قسم الأشعة.

وأشار الدكتور عمرو الدخاخني إلى أن هذا الإنجاز يأتي متزامنًا مع خطه الدولة 2030 للقضاء على قوائم الإنتظار الخاصة بعمليات القلب والقسطرة، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز يساعد على اكتشاف وتشخيص العيوب الخلقية بالقلب وأفضل من القسطرة فى بعض الحالات.

وأكد الدخاخني، أن تشغيل الجهاز يتم تحت إشراف فريق فحوصات القلب بالقسم من الأطباء، والفنين موضحا أن الفحص متاح طول أيام الأسبوع خلال فترات العمل الرسمية.

كان الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قد أصدر قراراً في وقت سابق بتكليف الدكتور عمرو محمد صلاح الدين الدخاخني الأستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري، للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها.

ووجه «الجيزاوي» الشكر للدكتور طارق عيسوي، المدير التنفيذى السابق لمستشفيات جامعة بنها، على ما قدمه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه تحمل المسئولية في ظروف صعبة، وبذل مجهوداً كبيراً من أجل تطوير المستشفى الجامعي، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى والمترددين عليها

وقال الدكتور عمرو الدخاخني، إن القرار يعد تكليف وليس تشريف مشيرا أنه سيقوم بإستكمال مسيرة التطوير والإنجاز في المستشفي والتي شارك فيها زملائه خلال عمله مديرا للمستشفي للشئون العلاجية مشيرا أن بابه مفتوح للجميع سواء المواطنين أو المرضي والأطقم الطبية لصالح العمل العام والنهوض للمستشفى والخدمة بها وحل المشكلات على أرض الواقع.