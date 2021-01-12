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السيطرة على تسرب مفاجئ في تانك الأكسجين بمستشفى بنها الجامعي

كتب:

حسن صالح
11:31 م | الثلاثاء 12 يناير 2021
جانب من التكريم

جانب من التكريم

تمكنت الإدارة الهندسية بمستشفى بنها الجامعي من السيطرة على تسرب مفاجئ بالماسورة الخاصة بخزان الأكسجين بالمستشفى، مساء اليوم الثلاثاء، وتم إعادة العمل في الشبكة الغازات بالمستشفى خلال عدة دقائق.

وأكدت مصادر بالمستشفى أنه تم استدعاء مسئول الصيانة، المهندس أحمد عيد، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالفعل تمت السيطرة على الموقف بنجاح، وأشارت المصادر إلى وجود "تانك" أكسجين إضافي بالمستشفى.

وقام الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب، بتكريم المهندس أحمد عيد، تقديراً لجهوده المبذولة في الصيانة خلال فترة عمله بمستشفى بنها الجامعي، ووجه له الشكر على حسن الأداء والتصرف، وكذلك جهوده في صيانة اجهزة المستشفى بما يتيح استمرار العمل وعدم توقفه.

وفي وقت سابق، أكد مصدر مسئول في مستشفى بنها التخصصي للأطفال أن المستشفى استقبل حالتين جديدتين لطفلين، وجرى إجراء أشعة مقطعية وتحاليل لهما تبين اشتباه كورونا، وتقرر عزلهما منزلياً.

وأضاف المصدر أن المستشفى محجوز به حالة واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا، في الوقت الحالي، وذلك بعد شفاء أول طفلة مصابة بكورونا، وتدعى "إيرين"، والتي خرجت من المستشفى قبل عدة أيام، بعد تعافيها من الفيروس.

وجرى تخصيص الدور الأول من المستشفى، لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، على أن يكون به مكان مخصص للفرز وآخر للعزل، وباقي الطوابق للحالات العادية، وفي حالة تزايد أعداد الإصابات، يمكن زيادة السعة الاستيعابية حسب الحاجة.

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