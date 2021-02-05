بعد غرقها «في شبر ميه».. كفر الشيخ ترفع مياه الأمطار من الشوارع (صور)

تعرضت محافظة كفر الشيخ أمس إلى أمطار غزيرة، ما جعل بعض مناطقها «تغرق في شبر ميه»، وفق وصف العديد من الأهالي، حيث أثرت الأمطار على حركة سير المواطنين فضلا عن تأثر حركة الشراء والبيع ببعض المناطق، ما دفع المحافظة إلى نشر فرق النظافة والمعدات في الشوارع، التي تحولت لبرك طينية وغمرتها المياه، لرفعها.

وحتى اليوم الجمعة، تستمر محاولات رؤساء المدن في رفع المياه باستخدام معدات وسيارات المجالس المحلية.

المحافظ يوجه بالتعامل مع الأمطار

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع مياه الأمطار، ورفعها أولاً بأول، والتركيز على الهيئات الخدمية، ودور العبادة، والمؤسسات التعليمية، بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، فيما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار بالقرى، حيث وجه بالاستعداد التام والجاهزية على مدار اليوم لجميع معدات الكسح، ورفع مياه الأمطار أولاً بأول إن وجدت، والاهتمام بمحيط جميع المدارس والمستشفيات، والوحدات الصحية، ودور العبادة، على أن يتم ذلك بإشراف مباشر من قبل رئيس حي شرق وغرب كفر الشيخ، وإشراف جميع نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ومتابعة مستمرة من رؤساء قرى مركز كفر الشيخ.

بينما نشرت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، فرق النظافة في الأحياء والقرى.

وكثف حي شمال مدينة دسوق، برئاسة أشرف داوود، من معدات رفع مياه الأمطار، بالتعاون مع هيئة الصرف الصحي منذ الصباح الباكر، كما قام عمال الأحياء بالعمل بسرعة التعامل بجميع الشوارع وفتح البيارات والصفايات.

كما أكدت رئيس المدينة، على استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة على مدار الساعة باستمرار أعمال رفع وكسح وشفط مياه الأمطار بجميع شوارع الرئيسية والفرعية، وتم الدفع بسيارات الكسح، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم رفع المياه المتراكمة.

كما دفعت الوحدة المحلية بمركز بلطيم، بمعدات لرفع المياه خاصة في منطقة السوق، والشوارع الرئيسية والقرى التي تعرضت لأمطار غزيرة، وجرى الاستعانة بماكينات الري، للمساعدة في رفع مياه الأمطار، بينما دفع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمعدات لشفط المياه من الشوارع.