رئيس «القاهرة الجديدة»: منعنا تكرار أزمة غرق المدينة بمياه الأمطار بصيانة المحطات وتطهير البيارات والمجمعات

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن جهاز المدينة نجح فى منع تكرار أزمة غرق المدينة بسبب مياه الأمطار والسيول، كما حدث من قبل، من خلال الاستعانة بفرق متخصصة لصيانة المحطات وتطهير البيارات والمجمعات.

وقال «غنيم»، لـ«الوطن»، إن مشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بالمدينة حققت معدلات إنجاز رائعة؛ حيث وصلت إلى 90% فى تنفيذ 8760 وحدة سكنية بمشروع «JANNA»، و75% لـ17304 شقق بمشروع «سكن مصر».. وإلى نص الحوار:

كيف تم القضاء على أزمة تراكم الأمطار والسيول التى ضربت المدينة وتسببت فى غرقها من قبل؟

- نجحنا فى وضع حلول غير تقليدية لمواجهة مياه الأمطار التى وصلت إلى حد السيول نظراً للتغيرات المناخية التى شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث تم بناء حائط حول المحولات ببعض المناطق، وتم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، وتم تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولاً بأول.

وماذا عن مشروعات الكهرباء بمدينة القاهرة الجديدة؟

- حققنا إنجازاً كبيراً بإطلاق التيار الكهربائى بمحطة محولات المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، تم إطلاق التيار الكهربائى بالمحطة، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فى حضور الشركات المنفذة واستشارى المشروع، وهو إنجاز نفخر به، لأنه يؤدى خدمة عظيمة للمواطنين، ومحطة المحولات الرئيسية بالمنطقة الصناعية قابلة للتوسع مستقبلاً حتى (200 MV.A) لخدمة المناطق المختلفة، وتشغيل المحطة سيسهم فى استقرار التيار الكهربائى بجميع مصانع المنطقة الصناعية، وفصل الأحمال الكهربائية للمنطقة الصناعية عن المناطق السكنية، حيث تم عمل الاختبارات للمحطة والكابلات لتغذية ٧ موزعات خاصة بالمنطقة الصناعية بالكامل.

أمين غنيم: 35 مليون جنيه لتطوير الميادين والجزر الوسطى على محور التسعين بالتعاون مع الشركات والمستثمرين

ما خطتكم لتطوير ميادين «القاهرة الجديدة»؟

- الميادين بـ«القاهرة الجديدة» تؤدى دوراً مهماً فى ربط بعض المناطق، وتمثل بالنسبة للمواطن أهمية كبرى، لذلك وجدنا أنه من المناسب تطويرها، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم تطوير العديد من الميادين والجزر بالمحاور الرئيسية فى المدينة بمساهمات المستثمرين، طبقاً لتوجيهات هيئة المجتمعات العمرانية، ولم يقتصر التطوير على الميادين فقط، وإنما تم ضم الجزر الوسطى بمحور التسعين الجنوبى لمسافة 12 كيلومتراً بتكلفة 24 مليون جنيه، وتطوير جزر التسعين الشمالى، بمسافة 1.5 كم، وبتكلفة 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه للميادين والدالتات الجانبية للمحور.

كيف تم توفير هذه المبالغ؟

- تحملتها عدة شركات، عن طريق سدادها رسوماً لا تقل عن 75 ألف جنيه للقطاع الواحد، ويتم دفعها من السنة الثانية مقابل وضع اسم الشركة بأماكن التطوير بالجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية، وبالميادين العامة، بخلاف تحملها قيمة الصيانة الدورية لهذه الميادين.

وماذا عن مشروعات الإسكان بالمدينة؟

- لدينا مشروعات عديدة ومتنوعة، تراعى البعد الاجتماعى لجميع الفئات والطبقات المستهدفة، ونظراً لطرحها فى أوقات مختلفة ومتباعدة، نسب الإنجاز متفاوتة، حيث بلغت نسبة التنفيذ لـ8760 وحدة (365 عمارة) بمشروع «JANNA» نحو 90%، وهى وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 100 و150م2، والمشروع يقام على مساحة 210 فدادين شاملة الخدمات، وبالنسبة لمشروع «سكن مصر» بلغت نسبة الإنجاز 75%، حيث يتم تنفيذ 17304 وحدات (721 عمارة) بمساحات تتراوح بين 106 و118م2 للوحدة، كاملة التشطيب والمرافق بجانب مناطق الخدمات.

أعمال الطرق

- بالتأكيد يهم قطاعاً عريضاً؛ لأن الجميع يتعامل يومياً مع الطرق، من جانبنا تم البدء فى مشروع أعمال المرمات وإعادة الشىء لأصله بالتجمع الخامس، والذى يعد المشروع الأول من نوعه، ويهدف إلى إصلاح طوارئ الطرق بسبب «مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات - غاز» وغيرها من مرافق، كما يتم الآن صيانة الطرق المتهالكة بفعل عوامل الزمن أو سوء الاستخدام، وفى الوقت نفسه لم نغفل عن استكمال مشروعات الطرق السابقة فى المدينة، حتى تكتمل المنظومة، ويشعر المواطن بتحسن فى مختلف القطاعات.