حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجوزاء بشخصيته الاجتماعية، كما أنه لديه مزاج متقلب بشكل دائم، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. وعليك أن تكون يقظا للتفاصيل فالقلق يأتي من إهمال الثغرات.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل للتمرد.. كن صبورا وحاول ألا تقابل الحب بالجفاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.