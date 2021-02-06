السجن 10 سنوات لمتهم بالكسب غير المشروع بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها مساء اليوم السبت، بمعاقبة أحد المتهمين بالكسب غير المشروع، بالحصول على مبلغ تجاوز أكثر من 395 ألف جنيه وإصدار شيك بدون رصيد، بالسجن لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين حمدي علي طلبة، وحسين عمار حازم بشير، وسكرتارية سامي سمير، وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 24225 لسنة 2019 شكاوى کسب غير مشروع، المقيدة برقم 39 لسنة 2019 حصر تحقيق كسب غير مشروع، والمقيدة برقم 94 لسنة 2019 جنايات إدارة الكسب غير المشروع، والمقيدة برقم 25 لسنة 2019 جنایات قسم ثاني الزقازيق، والمقيدة برقم 2222 لسنة 2019 كلي جنوب الزقازيق، باتهام «متولي ع. ع.»، بالكسب غير المشروع.

وتبين أن المتهم عميل لدى شركة مضارب الشرقية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضه للصناعات الغذائية، وتُعد أموالها أموالاً عامة، بصفته من المتعاملين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، وجاوز مجموع معاملاته السنوية مع الشركة مبلغ 50 ألف جنيه، تحصل من الشركة على بضائع عبارة عن علف أسماك، بموجب التعاقد المؤرخ في 2018، وتبقى عليه مبلغ وقدره 395 ألف و163 جنيهاً، مقابل تحرير شيكات بنكية بالمبلغ، امتنع عن سداده، رغم استصدار الشركة حكماً قضائياً غيابياً ضده، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.