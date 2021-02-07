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حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأحد 07 فبراير 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان يعشق العائلة ويقدسها، ولا يرفض النزهات مع الأشخاص المقربين والأصدقاء الذين يثق بهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمدك بالإصرار على إنجاز كل عمل على أكمل وجه.. تتقدم أعمالك وتحرص على التأثير في الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثامن يعدك بالتألق وتعرف كيف تؤثر في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

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