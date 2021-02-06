ختام دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة بشرم الشيخ

اختتمت مساء اليوم السبت فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة، المقامة بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأجاب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أسئلة الحضور، بعد أن ألقى محاضرة لشباب الإعلاميين والمعنيين بالشأن الديني، كما قام بتكريم الإعلاميين المشاركين في الدورة.

وألقت المحاضرة الأولى خلال فعاليات اليوم، الدكتورة يمنى أبو النصر، الواعظة بوزارة الأوقاف، أكدت خلالها أن سيناء جزء لا يتجزأ من مصر، وأن سيناء في أيد آمنة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تقوم به الدولة من مشروعات تنمية على أرضها بهدف زرع دروع بشرية بها، واستغلال مقوماتها المختلفة لتنمية اقتصاد البلاد.

وقدمت الدكتورة يمنى الشكر إلى محافظ جنوب سيناء، على دعمه لواعظات وزارة الأوقاف.

وأشارت إلى أن الإعلام لا ينفصل عن الدعوة إلى الله (عز وجل)، فالداعية يعتبر إعلامياً بالنسبة لجمهوره ومن يخاطبهم، فإذا كان الداعية له رسالة يؤديها، فإن الإعلامي أيضاً له رسالة يؤديها، لاسيما الإعلامي المختص بالشأن الديني.

وأوضحت أن المراد بالإعلام الديني، هو إعلام كل الأديان وليس ديناً بعينه، والأديان السماوية تجمعها ثوابت مشتركة في الإنسانية لا يمكن الاختلاف عليها، ولا يمكن أن يناقش شخص في معتقده فالإسلام كفل حرية الاعتقاد للجميع، ويجب على كل إعلامي يختص بالشأن الديني أن يخاطب الناس على قدر عقولهم ، وأن يراعي ظروف الزمان والمكان وظروف المخاطب والسامع.

وتابعت كما يجب على الإعلامي أن يكون وسطيًّا يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، فالكلمة أمانة ومسئولية

ومن المقرر أن تعقد غداً الأحد، ندوة كبرى حول التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل، بحضور لفيف من الإعلاميين.