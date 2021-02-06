التنمية المحلية: جودة المياه بالريف بها مشكلات.. وتغطية الصرف 30% فقط

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إن معدلات التغطية في الصرف الصحي بالريف لا تزيد على 30%، وهي نسبة منخفضة للغاية، وجزء كبير منها جرى العمل به خلال الست سنوات الماضية، كما أن التغطية في مياه الشرب، بالرغم أنها تصل لمعظم المناطق بمصر، إلا أن هناك مشكلة في جودتها، إضافة إلى الغاز الطبيعي.

البنية التحتية كانت من ملامح الحرمان في الريف

وأضاف «جاد الكريم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المبادرة تستهدف تنمية كل ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات التي يقدمها المواطن، ولا سيما خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وشبكات الاتصالات والكهرباء والطرق المرصوفة وخدمات الإنارة العامة.

وأكد أن محور البنية الأساسية كان مظهرا وملمحا مهما من ملامح الحرمان في ريف مصر طوال العقود الماضية.

المبادرة تعمل وفق حزمة واسعة بشكل متكامل

وأشار إلى أن هناك محاور تتكامل مع البنية الأساسية، مثل محاور الخدمات التعليمية والشبابية والصحية، ومحاور داعمة للاقتصاد المحلي، مثل خدمات الطب البيطري، حيث يعتمد الريف بشكل كبير على الثروة الحيوانية، وبالتالي توفر خدمات الطب البيطري يكون فارقا بشكل كبير في حياة الأهالي، إضافة للخدمات الثقافية والمجمعات الحرفية والخدمية، لافتا إلى أن المبادرة تعمل وفق حزمة واسعة بشكل متكامل.

شكل الريف سيختلف بعد المرحلة الثانية

ولفت إلى شكل الريف المصري سيختلف بعد المرحلة الثانية من المبادرة نظرا لأن غياب الخدمات، كان يؤثر على النمط العمراني في الريف، مثل التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وخارج الحيز العمراني، وتوفر الخدمات في القرى الرئيسية تعيد النظر في النط العمراني السائد.

معدل الفقر في ريف الوجه القبلي 59%

وأكد أن محور الأسر الأكثر احتياجا من المحاور الهامة، وتستهدفها المبادرة، حيث إن معدل الفقر يزيد في الريف بنسبة كبيرة، وتبلغ النسبة في ريف الوجه القبلي 59%، وريف الوجه البحري تقترب من 30%، لذلك هم الفئات الأولى بالرعاية، ونسبة كبيرة منها تحتاج لتدخلات مثل السكن.