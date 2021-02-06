علقة ساخنة للص سرق حقيبة فتاة أثناء سيرها بشبين القناطر

لقن أهالي مدينة شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، أحد اللصوص علقة ساخنة، اليوم السبت، بعد قيامه بسرقة حقيبة فتاة أثناء سيرها في أحد الشوارع بالمدينة، إلا أن عامل دليفري وعددا من الأهالي قاموا بملاحقة اللص، الذي كان يستقل مركبة توك توك، حتى تمكنوا من محاصرته في قرية «الأحراز»، قبل أن يقوموا بتسليمه للشرطة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجم نشاطه الإجرامي.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من المقدم محمد شديد، رئيس مباحث شبين القناطر، بتمكن الأهالي وعامل ديليفري من ضبط عاطل سرق حقيبة فتاة بمنطقة محطة شبين القناطر، وفر هارباً في مركبة توك توك، وتم محاصرته بقرية «الأحراز»، بعد مطاردة عامل الديليفري له باستخدام دراجة نارية، كما قام عدد من الأهالي بملاحقته باستخدام سياراتهم، ولقنوه علقة ساخنة، قبل استدعاء الشرطة لاستلامه.

وكشفت تحقيقات اللواء حاتم حداد، مدير ادارة البحث الجنائي، عن أن المتهم غافل الفتاة عند محطة شبين القناطر، وسرق حقيبتها، فصرخت المجني عليها واستنجدت بالأهالي، الذين قاموا بمطاردة اللص، حتى تمكنوا من محاصرته والإمساك به، وجرى إخطار مركز شرطة شبين القناطر، وتم تسليم المتهم للشرطة.

من ناحية أخرى، أصيب 6 أشخاص بجروح مختلفة، في مشاجرة بينهم، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بسب خلافات سابقة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم محمود علام، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز، جرى على الفور اخطار مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية.

وتبين أن المشاجرة بسبب خلافات بين الطرفين، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى، وبإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسؤال المصابين بعد استقرار حالاتهم.