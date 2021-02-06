السيسي لمن يعانون من إطعام ذويهم: هل انتبهت وانت بتجيب الأربع عيال؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب أن تتضمن حلول تنظيم الأسرة الحفاظ على استقرار المجتمع، « ننظم نفسنا، بس منعملش اجراء نظريًا صح وكل الدراسات تقول مضبوط بس توقيته غير مناسب، واستقبال الناس ليه يكون مش مضبوط، إنت بتتعامل مع راي عام».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، : « فيه جراءة كبيرة في اتخاذ القرارات، النمو السكاني وتنظيم الأسرة كانت قضية عبد الناصر، والسادات، والرئيس مبارك، وما زالت قضيتنا».

وتابع: « لازم يكون فيه توصيف من الإعلام والمثقفين والمفكرين صح حول الأمور، فيه واحد يقولي أنا عندي اربع عيال ومش قادر أأكلهم، محدش تناول هذا الأمر من منظور تاني، يعني انت انتبهت وأنت بتجيب الأربعة، هتعيشهم منين، منتبهتش ومحدش نبه لده».