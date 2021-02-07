مؤتمر صحفي مهم لسفير الصين عن تزويد مصر بلقاح كورونا المعطل

يعقد السفير الصيني في القاهرة لياو لي تشيانج، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا عبر الإنترنت للحديث عن التعاون بين الصين ومصر، في مجال اللقاحات وأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ويأتي المؤتمر الصحفي للسفير الصيني بالقاهرة، بعد أيام من إعلان سفارة «بكين» عن تزويد مصر بلقاح فيروس كورونا المعطل قريبا.

وتشهد العلاقات بين مصر والصين تعاونا كبيرا في مجال مكافحة فيروس كورونا منذ بداية ظهور الجائمة في ووهان، لتتحول الفترة الحالية واحدة من أفضل مراحل العلاقات بين القاهرة وبكين.

الصين تزود مصر بـ300 ألف جرعة من لقاح كورونا المعطل

‎وأعلنت السفارة أن الصين ستزود مصر مجانا بـ300 ألف جرعة من لقاح (BBIBP - CorV) الذي يستخدم تقنية قديمة تعرف باسم «الفيروس المعطل».

وأشارت السفارة الصينية وقتها إلى أن الجرعة التي ستزود بها مصر تكفي لتطعيم 150 ألف شخص باعتبار أن الشخص الواحد يتلقى جرعتين من اللقاح.

وأوضحت السفارة الصينية إلى أن تزويد مصر بجرعات اللقاح المعطل يأتي في إطار تعميق علاقات الصداقة المصرية الصينية التقليدية، ودفع التعاون بين البلدين وتعزيزه في إطار الاستجابة ومواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكدت سفارة «بكين» كذلك أن نزويد مصر باللقاح مجانا «يعتبر ممارسة حية لترجمة مفهوم مجتمع المصير المشترك الصحي للبشرية إلى واقع الأرض».

لقاح كورونا المعطل الذي ستزود به الصين مصر يعتمد على تقنية الفيروس المقتول

ويستخدم لقاح (BBIBP - CorV) تقنية قديمة تقوم على فكرة الفيروس المعطل، وستزود بها الصين مصر في إطار الصداقة والعلاقة التاريخية بين البلدين. وهو واحد من بين 4 لقاحات تقدمها الصين بينهم اثنان معطلان.

يستخدم اللقاح تقنية قديمة تعرف باسم الفيروس المعطل، حيث ذكرت مجلة لانسيت الطبية أنه آمن للاستخدام، ويؤدي إلى استجابة الأجسام المضادة للفيروس.

وتم تجريبه سريريا على أشخاص أعمارهم من 18 إلى 80 سنة، حيث أثبتت تجاربه السريرية في الصين نتائج إيجابية على من هم دون الـ 60.

ويعتمد اللقاح المعطل تقنية قديمة للحصول عليه من خلال عينة من الفيروس وعزلها من مريض، حيث يتم قتل العينة باستخدام مادة كيميائية مخصصة لهذا الغرض، ويتم مزج الفيروس المقتول بمادة هيدروكسيد الألومنيوم، التي تساعد المناعة على الاستجابة.