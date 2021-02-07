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حظك اليوم الأحد 7-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأحد 07 فبراير 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بقدرته على تحقيق جميع أهدافه، نظرًا لما يتمتع به من موهبة تنظيم الوقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تعطي وقتا كافيا لكل مشكلة أو خلاف.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وينصحك بالابتعاد عن التشنج واعتماد الليونة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

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