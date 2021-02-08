تعمل فترة إضافية.. مواعيد عمل مكاتب السجل المدني الجديدة في 2021

تزامنًا مع الموجه الثانية من جائحة كورونا التي أصبحت تهدد العالم، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تعديل مواعيد عمل بعض مكاتب السجلات المدنية 2021، تمهيدًا لزيادة عدد ساعات عمل تقديم الخدمات لتقليل الازدحام الذي كان يحدث بسبب تجمع المواطنين خلال فترات محددة لاستخراج الأوراق الرسمية.

وتستعرض «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسماء مكاتب السجل المدني التي مدت فترة العمل مساءً، كمرحلة أولى..

مواعيد العمل الجديدة في مكاتب السجل المدني

وأعلنت وزارة الداخلية أن قرارا تمديد العمل سيتم العمل به خلال شهر فبراير 2021 الجاري، في بعض مكاتب السجل المدني كمرحلة أولي، مع وضع خطة لتشمل تلك المواعيد جميع المحافظات.

سيتم تمديد ساعات العمل فى بعض مكاتب سجلات الأحوال المدنية لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساء تيسيرا على المواطنين.

مكاتب السجل المدني التي سيتم تمديد العمل بها

وبحسب بيان الوزارة فإن مكاتب المرحلة الأولى جاءت كالآتي..

سجل مدني النزهة بمحافظة القاهرة.

سجل مدني الدقي بمحافظة الجيزة.

سجل مدني شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.

خدمات السجل المدني

ويعني قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتسجيل قوائم بيانات المواطنين المصريين الكاملة التي تتمثل في الاسم والجنس والجنسية والعمر والحالة الاجتماعية والعنوان وتربط علاقات الأشخاص بالقرابة أو النسب.

الخدمات التي يقدمها القطاع هي استخراج البطاقات الشخصية وتجديدها، وشهادات الميلاد المميكنة، وصور قيد الميلاد، وقيد الوفاة، والقيد العائلي، وقيد الزواج والطلاق ومستندات إثبات النسب، وشهادات الوفاة.

ومن المفترض أن يساهم هذا القرار الجديد في تيسير حصول المواطنين على خدمات مكاتب السجل المدني مساء بالنسبة للذين يعملون طوال فترة النهار.

ويأتي في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.