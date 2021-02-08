4 خطوات لحجز أراضي «الإسكان» المتميز بـ5 مدن جديدة

طرحت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، 380 قطعة أرض سكنية مميزة، بمساحات تتراوح بين 430 و720 م2، داخل 5 مدن جديدة، هي بدر والفيوم الجديدة وأسوان الجديدة والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح تلك الأراضي كمرحلة تكميلية للعملاء، الذين لم يتم تخصيص قطع أراضٍ لهم بالطرح السابق والذى تم الإعلان عنه بالصحف بتاريخ 24 و25 يوليو الماضي، وذلك بشرط عدم سحب جدية الحجز، على أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الحجز، وفقًا لكراسة الشروط، الخاصة بحجز أراضى «الإسكان» المتميز، داخل 5 مدن جديدة.

خطوات الحجز

1- الدخول على الموقع الإلكترونى http://www.hdb-reservation.com/، ببنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور.

2- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل.

3- يتم الدخول على الموقع من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالي)، وتسجيل الرقم القومى وكلمة المرور.

4- يجب استخراج رقم استمارة جديد، يتاح للبنك تحويل مقدم الحجز السابق ايداعه الى حسابات المرحلة القادمة.

وهناك حالات يتم فيها إلغاء التخصيص لأراضى «الإسكان»، وهى:

1- فى حالة اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط.

2- بناءا على طلب الطرف الثانى.

3- عدم قيام الطرف الثانى بإستكمال سداد نسبة الـ 25% من إجمالى ثمن الأرض، بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية، و5.0 % مجلس أمناء المدينة، من إجمالى ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

4- فى حالة عدم سداد قسطين متتاليين من أقساط ثمن الأرض.

5- عدم الإلتزام بالتوقيتات المحددة لإستلام الأراضى والبناء.

6- التصرف فى الأرض بأى شكل من أشكال التصرف للغير، دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول.

7- تغير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

رابط كراسة الشروط

https://www.hdb-reservation.com/hdb/project/51/bidReq