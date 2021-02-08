وزير الخارجية الأردني: مساندة العرب للفلسطينين مستمرة من أجل حريتهم

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم، كان رسالة مهمة توضح أن القضية الفلسطينية هي الأساس والمركزية الأولى على أجندة كل الدول العرب، موضحًا أن العرب سيظلون يعملون معًا من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وتلبية جميع حقوقه المشروعة، وخصوصًا حقه بالحرية وبدولة ذات سيادة على أراضي الفلسطينية المحتلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

وأضاف «الصفدي»، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذي بثته قناة «extra news»، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم، نتج عنه العديد من المخرجات الإيجابية، التي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للعرب أجمع، لافتة إلى أن العرب مجمعون على ثوابت وشروط تحقيق السلام الشامل والدائم.

وأشار وزير الخارجية الأردني، إلى أن الدعوة المشتركة لإقامة هذا الاجتماع من قبل جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، جاءت لتعكس الجهد الكبير، الذي يقومه به البلادان، كما كشفت عن التنسيق والتواصل المستمران بينهما، واللذان نجريهم حول كل القضايا، من أجل خدمة المصالح العربية المشتركة.

وأوضح، أن اجتماع اليوم محطة سننطلق منها لعمل عربي أكثر تنسيقا، خصوصًا أن هناك إدارة أمريكية جديدة خرج عنها بوادر إيجابية، وتستوجب الفترة الحالية أن ننخرط معها نحن أيضا كعرب، وفق رؤية موحدة، بحيث نعيد الزخم إلى العملية السلمية، ونعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تأخذنا باتجاه السلام العادل، الذي لا يمكن أن يتحقق ما بقي الاحتلال، والذي يشكل «حل الدولتين» سبيله الوحيد.

واختتم وزير الخارجية الأردني، حديثه بالمؤتمر الصحفي، بتوجيه شكره إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، على كل جهوده في إدارة هذا الاجتماع، وفي ضمان خروجه بالمخرجات المهمة التي توصلوا إليها، كما وجّه الشكر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.