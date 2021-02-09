جامعة الملك سلمان تطلق مسابقة أفضل صورة لمبنى الجامعة

أكد الدكتور أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان، إن طلاب الجامعة تنافسوا في التقاط الصور التي تبرز جمال وفخامة التصميم المعماري للجامعة، في ضوء قرار إدارة الجامعة إطلاق مسابقة لاختيار أفضل صورة للجامعة من بين عدد من الصور.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه جرى الإعلان عن المسابقة على الموقع الخاص بالجامعة، ومن المقرر أن ينتهي التصويت على أفضل صورة يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وأكد أن جميع زوار الجامعة أكدوا أن المباني لها تصميم معماري فائق الجمال.

يذكر أن جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، جرى إقامتها على مساحة 720 ألف فدان ، وتضم ثلاثة فروع إحداهما بمدينة الطور وهو مقر الجامعة الرئيسي، ويقام على مساحة 355 فدانًا، ويضم 7 كليات، هي: الهندسة، والطب، والعلوم، والصناعات التكنولوجية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصيدلة، والتمريض، والثاني فرع شرم الشيخ على مساحة 35 فدانًا، ويضم كلية السياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والعمارة، والفنون والتصميم، كلية الإنتاج الإعلامي، وفرع رأس سدر ويقام على مساحة 330 فدانًا، ويضم 4 كليات، هي الطب البيطري، و الزراعات الصحراوية، والعلوم الإدارية، وعلوم المجتمع.

وقامت جامعة الملك سلمان الدولية في جنوب سيناء بتنفيذ حملة تعقيم موسعة، اليوم الثلاثاء، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، بالإضافة إلى اختبارات القبول للتيرم الثاني، التي تبدأ غداً الأربعاء.