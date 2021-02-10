هل ظهرت أعراض جديدة لكورونا؟.. «العليا للفيروسات» تجيب

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لم تظهر عليها أعراض جديدة، بخلاف ما هو متعارف عليه من «رشح، سخونة، إسهال، وفقدان حواس الشم والتذوق»، مشيرا إلى أنّ الدراسات والفحص لم تثبت أي جديد بشأن الأعراض.

وأوضح عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، لـ«الوطن»، أنّ الفترة الحالية التي تشهد تغيرات مناخية، سواء برودة أو ارتفاع في درجات الحرارة أو العواصف الترابية، تشهد نشاط الفيروسات التنفسية وزيادة معدلات الاصابة بالأمراض التي تتعلق بحساسية الصدر والجيوب الأنفية، موضحا أنّ تلك الأمراض ينتج عنها أعراض شبيهة بأعراض فيروس كورونا والإنفلونزا.

مطالبات بالحذر من تقلبات الجو

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات، المواطنين الذين يعانون من حساسية الصدر والجيوب الأنفية، الالتزام بالبقاء في المنزل حال وجود أي عواصف ترابية وغيرها من التغيرات المناخية، واستشارة الطبيب حال ظهور أي أعراض تشبه الكورونا، والالتزام بالأدوية والإرشادات الموجهة من الأطباء لهم.

وأكد حاتم أنّ «الوقاية خير من العلاج»، وعلى المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وارتداء الكمامة طوال وجودهم خارج المنزل، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتناول المشروبات الساخنة والأطعمة التي تحتوي على عناصر مفيدة للجسم كالبروتينات والفيتامينات، والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة خارج المنزل، والتعقيم والتطهير الدوري للأيدي وغسلها بالماء والصابون.