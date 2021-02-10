«تهجير شخص ومليوني جنيه دية».. حكم جلسة عرفية أنهت خصومة بكفر الشيخ

أنهت جلسة عرفية، بمركز ومدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، خلافا بين عائلتين بقرية «أبو شندي»، التابعة لمركز بلطيم، إثر مشاجرة أسفرت عن مصرع شخصين، وإصابة 3 آخرين.

عُقدت الجلسة العرفية بمقر الوحدة المحلية بمدينة بلطيم، وضمت اللجنة العرفية «مصطفى محمد عبدالقوي، رئيسًا للجنة، وعبدالجواد عبداللطيف، ومحمد أحمد المسيري أعضاء، والعمدة فوزي عبيدة البدوي، وعلاء الدين يوسف»، بحضور الصحفي محمد زكي، عضو مجلس النواب، لإنهاء الخلاف بين كل «عبدالعظيم صادق البحيري خليل»، طرف أول، و«محمد حسن بحيري خليل»، طرف ثان، وأمان محب بسيوني شندي، طرف ثالث، وعلي لطفي بسيوني أحمد، طرف رابع.

المشاجرة أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة نحو 12 شخصاً

وقررت لجنة التحكيم العرفي، وبرضاء جميع الأطراف تهجير وتغريب «صالح. ن»، من محل إقامته قرية أبوشندي، عمدية البنا، التابعة للحامول، إلى مكان آخر يبعد مسافة 20 كيلو متر على أقل تقدير، وتغريم الطرفين الثالث، والرابع، مليوني جنيه «دية القتلى».

وقررت اللجنة توقيع شرط جزائي قيمته مليوني جنيه، على أي من الأطراف المدون اسمها في محضر الجلسة العرفية، حال رفضه ما جاء بقرارات اللجنة، وكذا تنازل جميع الأطراف عن الشكاوي، والقضايا المرفوعة من أطراف النزاع بعمل توكيلات موثقة في الشهر العقاري من كل طرف لصالح الطرف الآخر، أو لمحاميه، أو الحضور أمام المحكمة للتصالح.

كما قدرت لجنة التحكيم العرفي، ووفقا وبرضاء جميع الأطراف، تقدير مبلغ 250 ألف جنيه، لصالح عبدالعظيم صادق البحيري، ومثلهم 250 ألف جنيه لصالح رضا نعيم لطفي، تعويضًا لكلاهما عما أصابهما من ضرر.

تعود التفاصيل إلى عام 2019، عندما نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بعزبة أبوشندي، بسبب خلافات الجيرة ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة 3 بفقدان الحركة، وأصابة 12 شخصا من بينهم أحد المصابين بطلقات خرطوش بسبب الخلاف بينهما علي قطعة أرض متنازع عليها بين الطرفين.