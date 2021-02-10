إزالة 150 مقبرة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قليوب

أعلن مجدى نجاح، رئيس مدينة قليوب، عن تنفيذ حملة مكبرة، اليوم، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ووقف البناء عليها، حفاظا على الرقعة الزراعية، بقرية بلقس التابعة للمدينة.

وأشار رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 150 مقبرة تم اقامتها بدون ترخيص وبالتعدي على الأراضي الزراعية بهدف الإتجار فيها.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، شدد على استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف، وأشار الهجان إلى استمرار الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية، والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.

وشدد على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات، وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية، ومصادرة معدات البناء وحذر المحافظ كل من يحاول استغلال الأزمات في انتهاك القانون، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، التصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، شن حملة لضبط سائقى التوك توك المخالفين وفرض هيبة الدولة طبقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبناءًا علي شكاوى الأهالى من كثرة مخالفات التوك توك بالمركز والمدينة والتسبب فى مشكلات مرورية شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة كفر شكر

وقال رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، إن الحملة أسفرت عن ضبط 5 مركبات مخالفة لقواعد وقانون المرور، لافات إلى استمرار الحملات وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أومحسوبية

وناشد رئيس المركز والمدينة جموع سائقى التوك توك بالالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها وعدم تعطيل حركة المرور أو السير عكس اتجاه أو مضايقة المواطنين منعا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.