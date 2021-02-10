إزالة 150 مقبرة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قليوب
كتب:
حسن صالح
04:16 م | الأربعاء 10 فبراير 2021
جانب من الحملة
أعلن مجدى نجاح، رئيس مدينة قليوب، عن تنفيذ حملة مكبرة، اليوم، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ووقف البناء عليها، حفاظا على الرقعة الزراعية، بقرية بلقس التابعة للمدينة.
وأشار رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 150 مقبرة تم اقامتها بدون ترخيص وبالتعدي على الأراضي الزراعية بهدف الإتجار فيها.
كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، شدد على استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف، وأشار الهجان إلى استمرار الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية، والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين.
وشدد على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات، وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية، ومصادرة معدات البناء وحذر المحافظ كل من يحاول استغلال الأزمات في انتهاك القانون، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، التصدي بكل حسم لكافة مخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.
وفي وقت سابق، أعلن اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، شن حملة لضبط سائقى التوك توك المخالفين وفرض هيبة الدولة طبقا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبناءًا علي شكاوى الأهالى من كثرة مخالفات التوك توك بالمركز والمدينة والتسبب فى مشكلات مرورية شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة كفر شكر
وقال رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، إن الحملة أسفرت عن ضبط 5 مركبات مخالفة لقواعد وقانون المرور، لافات إلى استمرار الحملات وفرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أومحسوبية
وناشد رئيس المركز والمدينة جموع سائقى التوك توك بالالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها وعدم تعطيل حركة المرور أو السير عكس اتجاه أو مضايقة المواطنين منعا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.