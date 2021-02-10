مصدر بـ«التعليم»: لا يوجد أي قرار بإلغاء العام الدراسي بسبب كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عرض جميع السيناريوهات المتاحة لعقد امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وبداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الإثنين الماضي، لتحديد آليات عقدها سواء بلجان داخل المدارس أو الامتحان عن بعد، موضحا أن المشاورات ما زالت مستمرة، للحفاظ على أرواح الطلاب ومستقبلهم التعليمي.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك سيناريوهين لعقد الامتحانات إما ستعقد عن بعد أو حضوريا بالمدارس، لافتا إلى أنه من الممكن عقد امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي عن بعد، وعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا بالمدارس، فيما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية ورقيا بالمدارس، مؤكدا أن كل ذلك مقترحات وسيناريوهات، وستعلن التفاصيل الكاملة من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير الجاري.

وأشار المصدر إلى أنه في حال تم عقد الامتحانات في المدارس يتم تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تركيب بوابات إلكترونية معقمة على أبواب اللجان الامتحانية، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة الطبية وعدم نزعها طوال ساعات الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، وتخصيص غرف عزل باللجان لدعم أي طالب أو قائم بأعمال الامتحانات يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفى عزل لنقل الحالة المصابة إليه لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى تطهير وتعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه.

ونوه المصدر بأن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي سيستكمل وهناك أيضا مقترحان أما حضور الطلاب بالمدارس بدءا من 21 فبراير الجاري حضوريا بالتناوب حسب الفرق الدراسية، أو شرح المناهج عن طريق «أونلاين» عبر المنصات التعليمية والقنوات الفضائية التعليمية، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرار بإلغاء العام الدراسي الحالي تحت أي ظرف بسبب فيروس كورونا، إضافة إلى عدم وجود أي نية على الإطلاق بتأجيل الامتحانات إلى شهر مايو المقبل.