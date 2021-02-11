«التعليم» تحسم مصير وآليات الامتحانات وبداية التيرم الثاني.. الأحد

تحسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام المقبلة، مصير امتحانات التيرم الأول لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية، بعد أن أجلت بسبب ذروة فيروس كورونا في يناير الماضي، كما ستحدد كيفية تسيير الفصل الدراسي الثاني؛ إذ سيعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأحد المقبل، خطة عقد الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020-2021.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة في انتظار توصيات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بعد أن عرض «شوقي» جميع السيناريوهات الممكنة لعقد الامتحانات وخطة الفصل الدراسي الثاني، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين الماضي، لاتخاذ ما يناسب المرحلة الحالية فى ظل جائحة كورونا، للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية والتعليمية، من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ومستقبل أبنائنا الطلاب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيناريوهات التي عرضت على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، جاءت كالتالي: عقد امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي عن بعد، وأيضا من الممكن عقدها بالمدارس، حال تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من كورونا، علاوة على عقد امتحانات «الشهادة الإعدادية حضوريا بالمدارس، والصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا أيضا بلجان بالمدارس»، على أن يحضر الطلاب بالتناوب حسب الفرق الدراسية بالتيرم الثاني، متابعا: «كما أنه في حال وجود أزمات تصعب على حضور الطلاب، سيتم اللجوء إلى شرح مناهج الفصل الدراسي الثانى عبر المنصات التعليمية والقنوات الفضائية التعليمية، ولكن كل هذه مقترحات، وما زالت المشاورات مستمرة».

وأكد المصدر، أن إلغاء العام الدراسي الحالى 2020-2021، بسبب كورونا مستحيل، كما أن تأجيل الامتحانات إلى شهر رمضان المبارك غير مطروح على الإطلاق، موضحا أن الجميع داخل وزارة التربية والتعليم يعمل من أجل استكمال العام الدراسي ونجاحه والخروج به إلى بر الأمان، مع تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، للحفاظ على الطلاب والمعلمين والإداريين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا هاما الاثنين الماضى، لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال التيرم الثاني للعام الدراسي الحالي، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي: التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت ذاته، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف «سعد» أن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة في جميع المدارس والجامعات، قبل استئناف العملية التعليمية.