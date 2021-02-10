عودة 4 مستشفيات للعمل بشكل طبيعي بعد انكسار موجة كورونا بالمنوفية

كشف الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن عودة العمل في 3 مستشفيات عامة والمستشفي التعليمي، بشكل طبيعي، بعد انكسار موجه كورونا الثانية وانخفاضها، وتحويل الحالات الجديدة للمستشفيات الأخرى بالمحافظة، والتي ستكمل العمل كمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن المستشفيات التي عادت للعمل بشكل طبيعي في استقبال المرضى، هي مستشفى منوف العام، ومستشفى أشمون العام، ومستشفى بركة السبع، فضلاً عن مستشفى شبين الكوم التعليمي.

المستشفيات لن تستقبل إصابات كورونا

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه المستشفيات ستعود للعمل بشكل طبيعي، ولن تستقبل أي حالات إصابة بفيروس كورونا جديدة، ولن يتم نقل الحالات المصابة بالمستشفى، وإنما عدم قبول حالات جديدة مع خروج الحالات التي تحسنت وشفيت من الفيروس بشكل كامل، مشدداً على أن الوضع الوبائي لكورونا في المحافظة أصبح أكثر استقراراً.

قسم للعزل بالمستشفي التعليمي

وأوضح «الوطن» أن هذه المستشفيات العامة الثلاثة سيظل موجود بها قسم الفرز لحالات الإصابة بكورونا، لتوجيهها إلى المستشفيات المخصصة للعزل، مؤكداً أن المستشفى التعليمي بشبين الكوم سيتم الإبقاء على وجود قسم للعزل الصحي به، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، لوجود تخصصات غير موجوده في المحافظة إلا بذلك المستشفى، مؤكداً أنه تم البدء في تنفيذ الخطة الموضوعة بالفعل.

وتابع أن هذه القرارات تم دراستها قبل تنفيذها، وإصدار اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، توجيهاته بعودة هذه المستشفيات للعمل بشكل طبيعي، بعد تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشدداً على أن محافظة المنوفية تشهد انخفاضاً ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، منذ الشهر الماضي.

الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية

وشدد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، علي المواطنين، بالإلتزام بالاجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، وارتداء الكمامة في أماكن الزحام، فضلا عن استخدام المواد المطهرة، مؤكدا علي ضرورة إذا شعر أي مواطن بوجود أعراض الإصابة بفيروس كورونا الذهاب لأقرب مستشفي مخصصة للعزل الصحي، أو من خلال الإتصال بالأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة لمساعدة حالات كورونا .