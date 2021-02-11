 الجامعة المصرية اليابانية تنهي استعدادتها لامتحانات الترم الأول

أكد الدكتور سامح ندا - نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشؤون الأكاديمية، أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات لـ امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي سوف تبدأ في موعدها المحدد يوم 20 فبراير.

وأضاف ندا أنه جرى تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، موضحا أنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل قاعات الامتحانات إلى النصف.

الجامعة المصرية اليابانية: تعقيم دوري للجان فور عودة الطلاب إلى المدن الجامعية في 18 فبراير.. وطالب بكل غرفة

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه جرى التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية حفاظاً على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وتابع بأنه تقرر استقبال الطلاب وتسكينهم بدءاً من يوم 18 فبراير الجاري بالمدن الجامعية استعداداً لامتحانات الفصل الدراسى الأول من العام الدراسي، منوها بأته جرى الانتهاء من أعمال التعقيم لغرف الإقامة والطرق ومبنى الأنشطه وصالات الطعام واماكن المذاكرة.

وأكدا على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، ومتابعة عمليات التعقيم، وتوفير أوجه الراحة للطلاب داخل المدن الجامعية، مشدداً على ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم ، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أى حالات طارئة.

وأضاف، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ، ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني خلال الفترة السابقة بصفة دورية وكذلك توفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة اقامة الطلاب بالمدن، موضحاً أن الغرفة الواحدة تضم طالب واحد فقط مؤكداً أنه فور وصول الطلاب يتم دخولهم من خلال بوابة التعقيم حيث يتم تعقيم حقائبهم وأمتعتهم وقياس درجات الحرارة للطلاب بواسطة الفريق الطبي مع التنبيه والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى غرف إقامة الطلاب واماكن تواجدهم.