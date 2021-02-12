جهاز سفنكس يدعو ممثلي ملاك الأراضى للتوافق على قائمة تسعير التصالح

أعلن جهاز مدينة سفنكس الجديدة، استقبال ممثلي ملاك أراضى مدينة سفنكس الجديدة، للتواصل معهم حول قائمة التسعير للتحويل من نشاط زراعي لسكني، وأكدت مصادر مطلعة بجهاز المدينة، أن الهدف من اللقاء هو التوافق على قائمة ترضى الطرفين، مشيرة إلى أن جهاز مدينة سفنكس الجديدة، يسعى دائما، لتقديم الخدمات للمواطنين، وتوفيق أوضاعهم بما يضمن تحصيل حقوق الدولة في نفس الوقت.

جهاز مدينة سفنكس يعلن استقبال ملاك أراضى المدينة للاستمتاع إلى شكواهم

من جانبهم استقبل الملاك القرار بالترحيب، مؤكدين أن إعلان حالة الحوار بين الجهاز والملاك «خطوة على الطريق الصحيح»، متمنيين أن يستجيب الجهاز لكل مطالبهم، «في إطار من الديمقراطية والحفاظ على حقوق الدولة، التي نقر بها ولا نرفضها، وبين حقوقنا كمواطنين شرفاء، حرصنا على تعمير بلادنا، واقتحمنا الصحراء منذ عشرات السنين، وعدم معاملتنا معاملة التجار والسماسرة».

ملاك أراضى سفنكس الجديدة يستقبلون قرار الجهاز بالفرح

كان ملاك الأراضي بجهاز مدينة سفنكس الجديدة، تقدموا بمذكرة لرئيس الجهاز، لتضررهم من تجاهل قيادات الجهاز الرد على استفساراتهم، ومشددين على ضرورة سرعة الرد على استفسارات المواطنين بخصوص قائمة التسعير، ورفض كل ما جاء فيها، مؤكدين رفضهم اتباع الجهاز لسياسة جس النبض، ومؤكدين أنه من حق كل كيان الاحتفاظ بهويته «زراعي أو سكني» وسرعة الانتهاء من موضوع الصرف لما يتسبب من كثرة الذباب والروائح الكريهة، وفي حال فرض رسوم تكون على النسبة البنائية فقط، وليست على كامل مساحة الأرض، مع رفع النسبة البنائية، وسرعة إصدار المخطط التفصيلي للمدينة، واحترام المخطط الداخلي لكل كيان، وإنشاء مجلس أمناء ليكون ضمن أي لجنة تتخذ قرارات تخص المدينة لعمل حوار مجتمعي قبل صدور أي قرار إعلان المخطط التفصيلي للمدينة، قبل مطالبة ملاك المدينة بسداد أي رسوم».

الشلقاني: أراضي المدينة ملك للملاك وليست أملاك دولة

وكان محمود الشلقاني، أحد ملاك أراضى سفنكس الجديدة، أكد خلال تصريحات خاصة «للوطن» إن أراضي المدينة ملك للملاك، وليست أملاك دولة، مشددا على ضرورة عدم إعلان أي قرارات بدون الرجوع للملاك، والدخول معهم في حالة حوار دائم ومستمر نظراً لما تسببه مثل هذه القرارات المفاجأة، وغير المدروسة من ذعر للملاك، والعمل على توفير حياة كريمة لكل مواطن، دون أن تحمله أعباء إضافية.

ووعد جهاز مدينة سفنكس الجديدة، بإعادة النظر في طلبات الملاك، لإجراءات التصالح في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه لن يضار أحد حال التقدم لتقنين أوضاعه، وأن التسعير لتغيير النشاط من زراعي إلى سكني سيراعي كل الطبقات الاجتماعية، وشرائح المجتمع بالمدينة.