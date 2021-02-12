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مستقبل وطن يشيد بجهود رئيس كفر شكر: حل مشكلات عمرها 20 عاما

جرامون: المدينة تشهد طفرة حقيقية وغير مسبوقة فى الخدمات والمرافق

كتب:

حسن صالح
06:33 ص | الجمعة 12 فبراير 2021
رئيس كفرشكر وامين حزب مستقبل وطن

رئيس كفرشكر وامين حزب مستقبل وطن

أعلن حزب مستقبل وطن بكفر شكر، برئاسة خالد جرامون، أمين عام الحزب، عن كامل الدعم والشكر والتقدير للواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، لما تشهده المدينة من أعمال تطوير وتجميل وحل مشكلات متراكمة منذ 20 عاما، فضلا عن تطبيق سيادة القانون على الجميع دون وساطة أو محسوبية وفرض هيبة الدولة والعمل على راحة وخدمة المواطنين

وقال «جرامون»، إن الحزب دائما يقف بجانب القيادة السياسية والأجهزة التنفيذية لتقديم كامل الدعم والمعونة لهم بهدف حل مشكلات المواطنين واستكمال الخدمات والمرافق والارتقاء بمستوى الأوضاع المعيشية لأهالينا المواطنين فى شتى المجالات داخل المدينة وقرى الوحدات المحلية.

وأوضح أمين عام حزب مستقبل وطن بكفر شكر، أن المدينة تشهد طفرة حقيقية وغير مسبوقة فى الخدمات والمرافق وأعمال التطوير والتجميل التى تتم الآن بجهود رئيس المركز والمدينة والفريق المعاون له بدأ من أعمال تطوير مدخل المدينة من ناحية طريق بنها المنصورة شارع عبدالمنعم رياض مرورا بشارع العاشر من رمضان وشارع جنابية كفر منصور حتى طريق طراد النيل ومركز شرطة كفر شكر

ولفت إلى حل مشكلة عمارات الإسكان التى تتراكم أسفلها المياه منذ 20 عاما، وكانت تهدد حياة المواطنين ويتم الآن تطويرها وتجميلها لراحة وخدمة المواطنين فضلا عن إنشاء حديقتين الورد والسمكية ليكونا متنفسا مجانيا للمواطنين وأيضا تطوير وتجميل كورنيش النيل وإنشاء ممشى لتنزه وإسعاد المواطنين وسط الطبيعة الخلابة على ضفاف نهر النيل.

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