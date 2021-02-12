بدء التشطيبات لـ512 وحدة إسكان متميز بالفشن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني وأعمال البناء لـ512 وحدة سكنية «32 عمارة» نموذجي «أ، ب» بالإسكان المتميز، بمدينة الفشن الجديدة، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال التشطيبات ببعض العمارات.

وأضاف المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه تم الانتهاء من شبكة الصرف لموقع العمارات بطول نحو 1500م بنسب تنفيذ 80%، وجارٍ تنفيذ شبكة المياه لموقع العمارات حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 60%.

وأكد المهندس أشرف فتحي، أنه تم التنبيه على جميع الشركات المنفذة بزياده معدلات التنفيذ لسرعة إنهاء المشروع في التوقيتات المحددة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

الجدير بالذكر أن مدينة الفشن الجديدة تقع على طريق «القاهرة - أسوان» الصحراوي الغربي، وتبعد عن مدينة الفشن القائمة نحو 21 كم، وتم إنشاؤها بالقرار الجمهوري رقم 247 لسنة 2018 بمساحة 17958.05 فدان، ومن المخطط أن تستوعب المدينة نحو 570 ألف نسمة، ويتكون المخطط العام لمدينة الفشن الجديدة، من مناطق إسكان بمستويات مختلفة «إسكان اجتماعي ومتميز - إسكان متوسط - إسكان فاخر»، ومناطق خدمات على مستوى الأحياء والمجاورات وعلى مستوى المدينة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية، ومشروعات استثمارية.

والمرحلة الأولى لمدينة الفشن الجديدة بمساحة نحو 180 فدانا، وتشتمل المرحلة على مناطق سكنية بمستويات مختلفة «قطع أراضٍ مميزة، نماذج عمارات مميزة»، بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية.