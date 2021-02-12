الانتهاء من 60% بأعمال إنشاءات مدينتي الفشن وملوي الجديدتين

قال المهندس أكرم أحمد البدري، نائب رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إن المدينتين، صدرا قرار جمهوري بإنشائهما برقم 347 لسنة 2018، موضحا أن الفشن الجديدة تُبنى على مساحة تقدر بـ18 ألف فدان، وتبعد حوالي 15 كيلو متر عن مدينة الفشن الأم، و 90 كيلو متر عن مديني بني سويف.

وأضاف «البدري»، خلال مداخلة هاتفية الجمعة، مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على شاشة «extra news»، أن العمل جارِ الآن على الانتهاء من 32 عمارة سكنية، حيث انتهت بالفعل حوالي 60% من عمليات الإنشاء، كما تم الانتهاء من الهيكل الخرساني، وتُجرى حاليا عمليات التشطيبات، لافتا إلى أن الأمر لا يقتصر على وحدات سكنية فقط، بل تشمل عمليات الإنشاء كل المرافق، من مدارس وسوق تجاري وحضانة ووحدة صحية.

وواصل نائب رئيس جهاز مدينتي ملاوي والفشن الجديدتين، حديثه بالتأكيد على تخصيص قطعة أرض لبناء مسجد وأخرى لبناء كنيسة.

وعن الجدول الزمني للمرحلة الأولى من مشروعات إنشاء المدينة، صرح بأن كل مشروعات المرحلة الأولى من المخطط سيتم الانتهاء منها في 30 يونيو 2021، مؤكدا أن كل المشروعات تسير بالفعل وفقا للبرنامج الزمني الموضوع، لافتا إلى أن الموعد المحدد للافتتاح سيشهد تسليم كل الوحدات والعمارات السكنية المخطط إنشائها، المقدرة بـ512 وحدة سكنية موزعة على 32 عمارة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع مخطط فيها إنشاء عمارات إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى تخصيص قطع أراضٍ للمواطنين.

وأشار «البدري»، إلى أن مدينتي ملاوي والفشن الجديدتين، تقعان على الطريق الصحراوي الغربي الممتد من أسوان للقاهرة، الذي يشهد عمليات تطوير حاليا، ولهذا سيكون من السهل الوصول إلى المدينتين.

وأعلن أنه سيتم طرح الوحدات السكانية أمام المواطنين قريبا، منبها أنه بالفعل وصل إليهم طلبات كثيرة من عدد من المواطنين يرغبون في شراء واحدات سكنية بتلك المناطق.

أما عن ملاوي الجديدة، فأوضح أن المساحة الإجمالية للمدينة الجديدة حوالي 18 ألف و420 فدان، وجارِ العمل الآن على إنشاء 32 عمارة، ومن المقرر أن يضموا 1024 وحدة سكنية، بتكلفة حوالي 400 مليون جنيه، لافتا إلى أن افتتاح تلك الواحدات أيضا من المقرر أن يكون في 30 يونيو المقبل.