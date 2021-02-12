«الإسكان»: انتهاء الهيكل الخرساني والبناء لـ512 وحدة سكنية بـ«الفشن الجديدة»

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى وأعمال البناء لـ512 وحدة سكنية «32 عمارة» نموذجى «أ، ب» بالإسكان المتميز، بمدينة الفشن الجديدة التابعة لمحافظة بنى سويف، وتم البدء فى أعمال التشطيبات ببعض العمارات.

انتهاء 80% من شبكة الصرف الصحي و60% للمياه لـ32 عمارة

وقال المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينتى ملوى والفشن الجديدتين، إنه تم الانتهاء من شبكة الصرف لموقع العمارات بطول نحو 1500 متر بنسب تنفيذ 80%، وجارٍ تنفيذ شبكة المياه لموقع العمارات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 60%.

زيادة معدلات التنفيذ لإنهاء المشروع في توقيته

وتم التنبيه على جميع الشركات المنفّذة بزيادة معدلات التنفيذ لسرعة إنهاء المشروع فى التوقيتات المحدّدة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وتقع مدينة الفشن الجديدة على طريق «القاهرة - أسوان» الصحراوى الغربى، وتبعد عن مدينة الفشن القائمة بمحافظة بنى سويف نحو 21 كيلومتراً، وتم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 247 لسنة 2018 بمساحة 17958.05 فدان، ومن المخطط أن تستوعب نحو 570 ألف نسمة، ويتكون المخطط العام للمدينة من مناطق إسكان بمستويات مختلفة «إسكان اجتماعى ومتميز - إسكان متوسط - إسكان فاخر»، ومناطق خدمات على مستوى الأحياء والمجاورات وعلى مستوى المدينة، بالإضافة إلى مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية، ومشروعات استثمارية.

والمرحلة الأولى لمدينة الفشن الجديدة بمساحة نحو 180 فداناً، وتشتمل المرحلة على مناطق سكنية بمستويات مختلفة «قطع أراضٍ مميزة، نماذج عمارات مميزة»، بالإضافة إلى الأنشطة الخدمية.

وفى مدينة الشروق، أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إغلاق وتشميع المحال التجارية المخالفة بالمجمع التجارى الواقع بالحى الثامن، ورفع عدادات المرافق (كهرباء - مياه)، لضمان استمرارية عدم التشغيل قبل الحصول على التصاريح اللازمة.

وأضاف رئيس الجهاز، فى بيان اليوم، أنه تم غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء عن عقار سكنى مخالف بالمنطقة التاسعة عمارات، لتغيير نشاط البدروم من خدمى إلى تجارى «كافيتريا»، وتحرير محضر بالواقعة ضد المخالف، لعدم الالتزام بالنشاط المخصص له. وأهاب رئيس الجهاز بالراغبين فى تشغيل الأنشطة التجارية بالمدينة الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، بهدف الحفاظ على النسق الحضارى لمدينة الشروق.

وأكد «الغيطى» استمرار حملات رفع الإشغالات، حيث تم شن حملة مكبّرة على الأسواق التجارية بمراكز الخدمات، أسفرت عن تحرير 22 محضر مخالفة، كما أسفرت الحملة عن إخلاء الممرات داخل الأسواق أمام حركة المشاة، لافتاً إلى إزالة سقف خرسانى بدور السطح بإحدى القطع السكنية بالحى الثالث شرق بغرض تحويل غرف الخدمات إلى وحدة سكنية، حيث استغل مالك القطعة الإجازات الرسمية رغم التنبيه عليه بإيقاف الأعمال فور رصده. كما تمت مصادرة أدوات البناء، وإيقاف التعامل على القطعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. وطالب رئيس الجهاز، أصحاب قطع الأراضى بعدم تنفيذ أى أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019، حيث لن يتم تقنينها، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية إعادة فتح باب الحجز لـ1117 مقبرة جاهزة، بمساحة 40م2 للمقبرة، وذلك للمسلمين قاطنى مدن 6 أكتوبر، و6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، والشيخ زايد، ومحافظة الجيزة. ويتم الطرح وفقاً لنظام حق الانتفاع، على أن يتم سحب كراسة شروط وتفاصيل التقدّم للحجز من مقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، وقرّرت مد فترة الحجز من 21 فبراير 2021 إلى 31 مارس 2021.

وتتضمّن شروط الحصول على مقبرة ضمن الطرح، أن يكون المتقدم لحجز المقبرة شخصاً طبيعياً، «مواطن مصرى الجنسية»، وليس شخصاً معنوياً «شركة - مؤسسة».

كما يجب أن يكون من قاطنى إحدى مدن «6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد»، ومحافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة «مبنى - أرض» له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر»، وطبقاً لما يرد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر»، التقدّم لحجز أكثر من مقبرة، إضافة إلى أنه يجب ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز، ويتم تخصيص المقابر بالقرعة العلنية اليدوية، لمن انطبقت عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية فى موعد لاحق، وكذلك موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة، ويلتزم المتقدّم للحجز بسداد دفعة الحجز، وذلك عند تقديم استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، ومبلغ 33.6 ألف جنيه باقى قيمة المقبرة، و5 آلاف جنيه قيمة وديعة الصيانة، بخلاف ما يتحمّله الشخص من تكلفة السور، وسداد «1%» مصاريف إدارية + «0.5%» مجلس أمناء، وفى حال عدم سداد القيمة المالية المقرّرة عند التسلم خلال شهرين من تاريخ التسلم يعتبر حق الانتفاع لاغياً من تلقاء ذاته، وتطبق قواعد إلغاء تخصيص أرض المقبرة دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائى، ولا يتم استرداد المصاريف الإدارية والمبالغ المسدّدة لصالح مجلس الأمناء.